Incendio en tubos de drenaje provoca humo negro en alcantarillas de Zapopan.

La emanación de humo negro proveniente de varias alcantarillas provocó preocupación entre habitantes del municipio de Zapopan, Jalisco, quienes solicitaron el auxilio de los cuerpos de emergencia para determinar la causa del incidente.

El fenómeno se registró en la vía pública cerca del Bosque del Centinela, específicamente sobre la avenida Río Blanco y Camino a San Isidro, donde vecinos observaron las columnas de humo que salían del sistema de drenaje pluvial.

Ante las llamadas de alerta, elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron al sitio para realizar las inspecciones correspondientes.

Los reportes iniciales señalaban que el humo emanaba de distintas bocas de tormenta, lo que generó inquietud debido al desconocimiento de lo que sucedía bajo las calles.

Durante las labores de revisión, el personal de emergencia identificó que una persona en situación de calle encendió una fogata en la proximidad de la desembocadura de un tubo de drenaje pluvial.

En el punto se encontraban diversos materiales inflamables que fueron alcanzados de forma accidental por las llamas, provocando el fuego dentro del conducto.

🚨 ¡¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS ALCANTARILLAS EN JALISCO?!



💧 Primero el agua sucia y contaminada, ¡ahora nos reportan humo saliendo de las alcantarillas en Bosques del Centinela, Zapopan!



¿Qué está pasando realmente? ¿Qué no nos está diciendo el Gobierno de Jalisco?



⚠️ Exigimos… pic.twitter.com/GjgLs1IDfb — Juncal Solano (@juncalssolano) October 20, 2026

El incendio del tubo generó una acumulación considerable de humo que se desplazó por la red del sistema pluvial hasta salir por las aberturas de las alcantarillas en la zona.

Una vez localizado el origen del fuego, los bomberos de Zapopan procedieron a sofocar las llamas y llevaron a cabo labores de enfriamiento para evitar la propagación del incendio a lo largo del ducto.

Tras controlar el incendio y eliminar los riesgos en la vía pública, los bomberos informaron que la única secuela en el área sería un olor moderado a quemado derivado del humo acumulado en el drenaje. No se reportaron personas lesionadas ni mayores daños materiales a causa de este incidente.

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JVR