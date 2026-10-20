Incendio en casa de la colonia El Sol deja 3 heridos en Nezahualcóyotl; rescatan a 3 mascotas

Bomberos de Nezahualcóyotl sofocaron un incendio en una vivienda de la colonia El Sol.

Un incendio registrado en una casa habitación de la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, dejó un saldo de tres personas con lesiones por quemaduras y tres perros rescatados.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 17:50 horas del martes 20 de octubre, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia de la localidad.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl reportó la emergencia en la citada colonia, lo que propició la intervención del equipo de bomberos del municipio para sofocar las llamas en el inmueble.

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El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, confirmó a través de sus canales oficiales que el fuego fue sofocado por los elementos de emergencia y detalló la identidad y condición de las personas afectadas durante el incidente.

“Me reporta el equipo de Bomberos de @seguridadneza que este incendio en una casa habitación de la colonia El Sol, ya fue sofocado”, escribió en la red social X.

Me reporta el equipo de #Bomberos de @seguridadneza que este incendio en una casa habitación de la colonia El Sol, ya fue sofocado.



Hasta el momento se reportan tres personas lesionadas; una adulta mayor de 86 años, una menor de 8 años y un hombre de 26 años, quienes presentan… https://t.co/6dpfZF0hpH — Adolfo Cerqueda Rebollo (@Adolfo_Cerqueda) October 21, 2026

Entre las víctimas atendidas se encuentra una mujer adulta mayor de 86 años, una menor de 8 años y un hombre de 26 años de edad. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, los tres afectados sufrieron quemaduras que no ponen en riesgo su vida.

Las tres personas heridas recibieron valoración y atención médica por parte del equipo del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.

“Todos ya han sido valorados y atendidos por el equipo del @GobNeza”, agregó el funcionario en la red social.

Durante las labores de auxilio ejecutadas en el domicilio, los bomberos también lograron poner a salvo a tres perros que se encontraban en el sitio.

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JVR