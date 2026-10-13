Horacio Duarte destaca liderazgo de Delfina Gómez en el Edomex

Horacio Duarte destaca liderazgo de Delfina Gómez y lealtad al pueblo mexiquense ante el Congreso del Edomex.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, afirmó ante la LXII Legislatura que los resultados de la administración estatal tienen su origen en el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“La maestra Delfina Gómez Álvarez es la mejor gobernante que ha tenido el Estado de México y la mejor que tendrá en mucho tiempo”, expresó el Secretario General de Gobierno.

Durante su comparecencia como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno , el funcionario aseveró que la mandataria encabeza las decisiones de un equipo orientado al bienestar poblacional y la unidad.

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En el rubro de infraestructura y servicios públicos, Duarte Olivares subrayó que la movilidad constituye una prioridad para la gestión. Detalló que las Secretarías General de Gobierno y de Movilidad elaboran un programa integral de mejora del transporte público junto con transportistas.

Asimismo, destacó que 2026 fue declarado por la mandataria como el “Año de las Obras”, con una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos destinada a más de 2 mil 500 intervenciones. Entre los proyectos en marcha mencionó la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan, cuatro líneas de Mexibús y la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte.

En materia económica y laboral, el secretario informó que la entidad ocupa el primer lugar nacional en generación de puestos de trabajo formales. Entre septiembre de 2023 y septiembre de 2026 se registraron más de 296 mil nuevos empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que equivale a uno de cada tres empleos creados en el país en dicho periodo. A la par, la Secretaría de Desarrollo Económico reportó una inversión nacional acumulada de 271 mil 300 millones de pesos en los primeros tres años de gobierno, monto 24 veces mayor al mismo periodo de la administración previa.

Respecto al desarrollo social, el funcionario expuso que la población en situación de pobreza disminuyó de 43 a 31% entre 2022 y 2024, lo que representó la salida de dicha condición para casi 1.9 millones de mexiquenses, incluidos 375 mil de pobreza extrema. Detalló una inversión social acumulada de más de 54 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones se destinarán al programa Mujeres con Bienestar para atender a más de un millón de beneficiarias.

Finalmente, en los ramos de educación, salud y seguridad pública, Duarte Olivares reportó la edificación de mil 875 espacios educativos, el mantenimiento de 14 mil planteles y la entrega de 323 mil becas estatales. En salud, se otorgaron más de 27 millones 800 mil consultas durante el tercer año.

En seguridad, citó datos del INEGI que reflejan una disminución de 15.5% en la incidencia delictiva y de 21.8% en homicidios entre 2024 y 2025, registrando en 2025 la cifra más baja de homicidios en 15 años.

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JVR