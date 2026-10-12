Delfina ofrece fortalecer la formación en Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, sostuvo que la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero permitirá a jóvenes del municipio estudiar una carrera cerca de sus hogares y sin pagar colegiaturas. Afirmó que el nuevo plantel amplía las opciones de acceso a la educación superior en la entidad.

La mandataria mexiquense puso énfasis en las familias que ahora contarán con una institución universitaria próxima a sus comunidades: “A partir de hoy, ustedes estudiantes encontrarán en este plantel la educación gratuita y de calidad”.

El Tip: la rectora dijo que próximamente se ampliará la oferta académica para recibir a más estudiantes.

Gómez Álvarez presentó la llegada de la institución como una oportunidad para que los alumnos cursen licenciaturas o ingenierías y desarrollen sus aspiraciones profesionales, y vinculó el proyecto con la política de justicia social que impulsa el Gobierno federal. Aseguró que uno de los objetivos de la Presidenta Claudia Sheinbaum consiste en ofrecer mejores servicios educativos a la juventud, además de atender a otros sectores mediante programas de apoyo.

En su mensaje, recordó que las visitas presidenciales incluyen la entrega de apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad, atención a familias ante emergencias y supervisión de obras públicas. Esta vez, indicó, la inauguración de una sede universitaria representa una respuesta a las necesidades de formación de los habitantes de Nicolás Romero.

Frente a estudiantes y autoridades, la mandataria ofreció mantener la colaboración con la Federación para fortalecer la enseñanza en el Estado de México. Señaló que el trabajo conjunto debe mejorar los servicios para la población escolar. Al dirigirse a la Presidenta, reiteró que su administración mantendrá el trabajo conjunto con el Gobierno federal para alcanzar “una calidad educativa y (ofrecer) un mejor servicio”.