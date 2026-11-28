José Luis Gómez Flores, excandidato a diputado local en Sinaloa, resultó herido durante un ataque armado en su contra al interior de un gimnasio en el municipio de Mazatlán.

La agresión en contra del militante del PRI ocurrió el pasado 27 de noviembre en el gimnasio One Fit, ubicado sobre la calle Santa Cecilia, en las inmediaciones del fraccionamiento Hacienda del Seminario, según reportó Los Noticieristas.

La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, informó que José Luis Gómez Flores se encuentra “grave” y que su estado de salud es “reservado”.

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“José Luis es mi amigo desde hace muchos años. Abogado, priista, candidato a diputado local en 2024. Un hombre de trabajo y de familia”, recordó la legisladora en sus redes sociales. “Estoy con José Luis y con su familia, rezando por su recuperación. Hoy pido oración para él por favor”, escribió.

En otra publicación, Gárate Valenzuela se dijo “terriblemente triste” por el atentado contra quien describió como “mi hermano, mi compañero de mil batallas”, y exigió a las autoridades justicia “para José Luis y para tantas personas que han perdido la vida, han sido violentadas o siguen buscando a un familiar”.

PRI exige ‘investigación exhaustiva’

En el mismo sentido, la presidenta del PRI en Mazatlán, Maribel Chollet Morán condenó la agresión e instó a las autoridades a iniciar una “investigación exhaustiva” para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Al mismo tiempo, tras manifestar la solidaridad de instituto político con la familia de José Luis Gómez Flores, el PRI advirtió que continuará “levantando la voz por quienes han sido víctimas de la violencia y por todas las familias que hoy reclaman justicia”.

“Mazatlán y Sinaloa no pueden seguir viviendo así. La violencia no debe normalizarse y la justicia no debe distinguir colores partidistas”, señaló Chollet Morán.

En tanto, el PRI en Sinaloa alertó que el atentado “confirma, indigna, alarma y evidencia” la vulnerabilidad de la ciudadanía y actores políticos en Sinaloa.

“No podemos permitir que agredir a quienes participan en la vida pública, ni que la violencia contra cualquier ciudadano, se convierta en algo cotidiano, sin consecuencias ni respuestas de las autoridades”, reclamó el partido.

El Comité Directivo Estatal expresó su solidaridad con la familia de José Luis Gómez Flores, a quien deseó una pronta recuperación.

¿Quién es José Luis Gómez Flores?

José Luis Gómez Flores es abogado, docente, activista y militante del PRI, y en 2024 fue candidato a diputado local por el Distrito 22 de Mazatlán.

En la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se desempeñó como titular de la Unidad de Servicios en Mazatlán del 15 de marzo de 2015 al 5 de febrero de 2019.

También impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), en Mazatlán, entre agosto de 2019 y junio de 2020, en materias como Derecho Civil, Derecho Agrario y Derecho Romano.

Desde febrero de 2019 se desempeña como director jurídico de la empresa Cano Block, dedicada a la fabricación de block y comercialización de materiales para la construcción.

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