Ilustración de la audiencia de Rafael Caro Quintero, el 14 de octubre, en NY

El Gobierno de Estados Unidos presentó este viernes una oferta formal de culpabilidad a Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, con la que busca evitar el juicio por narcotráfico y sobre su participación en el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ocurrido en 1985.

Tras meses de negociaciones, la fiscalía estadounidense entregó por escrito la propuesta a los abogados del capo mexicano, quienes deberán analizar los términos con el acusado antes de comunicar una decisión al juez Frederic Block, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

La oferta llegó tres días antes de que venza el plazo que estableció el juzgador para que ambas partes informen sobre los avances de las conversaciones y la posibilidad de resolver el proceso penal sin necesidad de llevar el caso ante un jurado.

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El Dato: Tras cumplir 28 años de una condena de 40 en México, un tribunal anuló la sentencia de Caro Quintero en 2013 por un tecnicismo legal y lo dejó en libertad.

Aunque las autoridades estadounidenses aún no revelan las condiciones del eventual pacto, el procedimiento permitiría al sinaloense modificar su declaración de inocencia y acceder a una sentencia sin afrontar el juicio previsto para el 8 de marzo de 2027.

Por ahora, tanto los fiscales como los representantes legales del narcotraficante solicitaron conservar el calendario judicial, debido a que todavía no existe un convenio definitivo. La próxima comparecencia ante el tribunal de Brooklyn tendrá lugar el 14 de enero.

Desde marzo de este año, los abogados del exlíder criminal y el Departamento de Justicia mantienen conversaciones para explorar una salida negociada. Sin embargo, durante las audiencias anteriores, los representantes del Gobierno federal habían descartado la existencia de una propuesta formal.

29 Reos fueron entregados a EU el 27 de febrero de 2025

El pasado 20 de noviembre el fiscal federal adjunto, Andrew Wang, informó al juez Block sobre avances sustanciales en las discusiones y anticipó que, en cuestión de días, presentarían un ofrecimiento al mexicano.

Caro Quintero enfrenta cuatro cargos en territorio estadounidense, entre ellos dirigir una organización criminal de manera continua, dos relacionados con la distribución internacional de narcóticos y uno por el uso ilícito de armas de fuego para facilitar dichas actividades.

Entre los hechos que sustentan la acusación figura el secuestro, tortura y homicidio de Camarena, un crimen por el cual el llamado Narco de narcos permaneció 28 años en prisión en México, hasta que recuperó su libertad en agosto de 2013.

Después de casi nueve años como prófugo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lo capturaron en julio de 2022 en Sinaloa. El Gobierno mexicano lo entregó a las autoridades estadounidenses el 27 de febrero de 2025, como parte de un grupo de 29 personas reclamadas por la justicia de aquel país.

Meses después, en agosto del mismo año, el Departamento de Justicia anunció que no solicitaría la pena de muerte contra el fundador del Cártel de Guadalajara, aunque éste todavía enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión.

Hasta este viernes, las autoridades no habían revelado si el ofrecimiento contempla una reducción de condena, modificaciones a sus condiciones de reclusión o alguna cláusula de colaboración con las investigaciones estadounidenses contra el crimen organizado.