Julio César Osuna Cháidez, regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado la noche de este viernes por lo que se presume fue un ataque directo, según reportes de medios locales.

De acuerdo con reportes, el regidor del Verde en la capital sinaloense fue asesinado mediante ataque de arma de fuego la noche de este viernes en el sector Isla Musalá, frente al conjunto habitacional privado Pontevedra.

El ataque se registró en el cruce de las calles Santa María la Mayor y circuito Villanova.

De acuerdo con la información disponible, el funcionario se encontraba a bordo de un automóvil Mazda gris, en el asiento del conductor, cuando fue víctima de la agresión armada.

Tras el reporte de disparos, policías y elementos federales acudieron al lugar. Asimismo, se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que Osuna Cháidez había fallecido a consecuencia de las heridas de bala.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acudió al sitio para procesar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes por el homicidio.

🚨 ASESINAN A REGIDOR DEL PARTIDO VERDE en ataque armado en #Culiacán, #Sinaloa.



Se trata del regidor Julio César Osuna, quien fue víctima de una agresión armada este viernes mientras se encontraba abordo de un vehículo por fuera de un conjunto habitacional en la privada… pic.twitter.com/kvkq182BVw — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 28, 2026

No obstante, hasta el momento no existe algún comunicado de alguna fuente oficial que confirme o desmienta la información . Se espera que, en las próximas horas o días, se brinden más detalles sobre el homicidio.

¿Quién era Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Culiacán asesinado?

Julio César Osuna Cháidez, quien militaba en el Partido Verde, era un servidor público con amplia trayectoria en Sinaloa.

De acuerdo con la información disponible en medios locales, entre los cargos que desempeñó se encuentran:

Director de Atención a Colonias del Ayuntamiento de Culiacán

Director general del Sistema DIF Municipal

Director de Organización Social del Gobierno de Sinaloa

Julio César Osuna Cháidez, en fotografía de archivo. ı Foto: Redes sociales

En 2024, Osuna Cháidez contendió por la alcaldía de Culiacán por el PVEM. Posteriormente, llegó al cabildo de la capital sinaloense como regidor por este mismo partido.

Al momento de su asesinato presidía la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Ayuntamiento.

Julio César Osuna Cháidez también militó en el PRI, partido del cual fue dirigente municipal.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am