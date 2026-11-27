"Estoy bien", dice César Jáuregui, detenido por "traición a la patria", desde 'El Altiplano'.

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad de ‘El Altiplano’ por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria, difundió este viernes un mensaje de audio en el que calificó su situación como una “enorme injusticia” y llamó a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) a mantener la defensa de la democracia interna.

A poco más de un mes de su captura, el exfuncionario estatal aseguró que se encuentra bien y agradeció las muestras de solidaridad que, a través de su esposa, ha recibido desde que ingresó al centro penitenciario del Estado de México.

🚨#ÚLTIMAHORA | El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de traición a la patria, relacionado con el ingreso de agentes de la CIA en una operación realizada en abril pasado.



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“Me ha dicho mi esposa Angélica que no me han dejado morir, que no estoy solo. Gracias de corazón”, expresó el panista, quien antes de su detención aspiraba a obtener la candidatura del blanquiazul a la presidencia municipal de Chihuahua para las elecciones de 2027.

El pronunciamiento también hizo referencia a los esfuerzos de los militantes del blanquiazul para que la selección de candidatos contemple la participación de las bases partidistas y la población.

“Me siento muy orgulloso de ustedes, de verdad. Este sacrificio, esta enorme injusticia no es en vano. Sigan luchando, sigan adelante”, sostuvo.

El exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, en fotografía de archivo. ı Foto: chihuahua.gob.mx

PAN había exigido liberación de Jáuregui

Las declaraciones de Jáuregui Moreno ocurrieron días después de que el Consejo Estatal del PAN en Chihuahua exigiera su liberación inmediata y exoneración del cargo que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), mediante un desplegado en el que cuestionó los fundamentos de la acusación federal.

Dicho posicionamiento derivó de los acuerdos que alcanzaron los consejeros durante la sesión extraordinaria del pasado 7 de noviembre, en la cual algunos integrantes del órgano partidista también propusieron someter a consulta de la militancia la elección del candidato a la alcaldía de la capital chihuahuense.

🔵César Jáuregui envió un mensaje de audio a ciudadanos y militantes del PAN, en el que agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y aseguró que se encuentra bien. También afirmó que no está solo y que enfrentará las circunstancias con entereza.



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¿Por qué César Jáuregui está en ‘El Altiplano’?

Respecto a su situación jurídica, César Jáuregui enfrenta dos procesos penales que derivaron de las investigaciones sobre un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara, en el que presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sin autorización del Gobierno federal .

Su detención ocurrió el 17 de octubre por acusaciones del fuero común relacionadas con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Aunque un juez estatal determinó que podía enfrentar ese procedimiento en libertad, agentes federales ejecutaron posteriormente una segunda orden de aprehensión por traición a la patria.

Un operativo para desmantelar un laboratorio de metanfetamina en Guachochi, Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Bajo esta última imputación, el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes resolvió el 25 de octubre vincular a proceso al exfuncionario y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, además de conceder un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Jáuregui Moreno renunció a la Fiscalía de Chihuahua el 27 de abril, después de que la muerte de dos agentes estadounidenses y dos elementos de seguridad estatales en un accidente carretero exhibiera la supuesta participación de personal extranjero en las actividades de las autoridades locales.

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