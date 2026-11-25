El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó formalmente a The New York Times una rectificación tras la publicación de un reportaje que atribuye el presunto ingreso de fondos ilícitos a la campaña de María Eugenia Campos Galván en 2021.

El Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó formalmente a The New York Times una rectificación tras la publicación de un reportaje que atribuye el presunto ingreso de fondos de origen ilícito a la campaña electoral de la gobernadora María Eugenia Campos Galván en 2021.

La administración estatal calificó de falsas las acusaciones vertidas en el artículo. Asimismo, enfatizó que ninguna autoridad ministerial, judicial ni electoral ha notificado, requerido o investigado a la mandataria por los hechos difundidos en la publicación internacional.

El coordinador de Comunicación Social del estado, José Luis Martínez, envió una carta al reportero Steve Fisher señalando que el periódico incumplió sus propios estándares periodísticos sobre el uso de fuentes anónimas y el derecho a una oportunidad justa de réplica.

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El gobierno chihuahuense aclaró que Guillermo Zuany Portillo, a quien el medio vincula con la recaudación de fondos, fungía en 2021 como funcionario de la fiscalía local bajo la administración de Javier Corral, época en que la propia institución procesaba a la entonces candidata.

“La orden de aprehensión contra el señor Zuany fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el 16 de octubre de 2026 por delitos de ejercicio ilegal del servicio público y falsedad”, detalló la autoridad sobre la situación procesal del imputado, a quien consideran prófugo.

La postura oficial subraya que el texto periodístico confunde un reporte del gabinete de seguridad federal —un órgano del Poder Ejecutivo sin facultades de investigación penal— con una indagatoria formal a cargo de la Fiscalía General de la República.

De igual forma, las autoridades estatales señalaron que Chihuahua no ha tenido comunicación con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos sobre este caso, indicando que las cartas o gestiones aludidas en el reportaje corresponden exclusivamente a instancias del Gobierno federal.

El pronunciamiento concluye con la exigencia de transparentar la adscripción institucional de los informantes anónimos, así como detallar los extractos del informe de seguridad utilizado, con el propósito de corregir imprecisiones que desinforman a la opinión pública en el país.

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JVR