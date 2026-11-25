Como resultado del trabajo coordinado, profesional y comprometido del personal de la Fiscalía de Control Regional de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, cinco personas, integrantes del grupo musical Extensión Masiva, fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de Apología del Delito, luego de que el agente del Ministerio Público presentara ante la autoridad judicial los datos de prueba recabados durante la investigación.

Los hechos que dieron origen a la carpeta de investigación ocurrieron el 2 de agosto de 2026, aproximadamente a las 02:30 horas, cuando los señalados, quienes se presentaban como integrantes de un grupo musical en el Foro Cielo Claro, durante la Feria de los Chicahuales, en el municipio de Jesús María, presuntamente interpretaron narcocorridos.

Cinco integrantes de la agrupación Extensión Masiva fueron vinculados a proceso tras presuntamente interpretar narcocorridos durante una presentación en Jesús María. ı Foto: Especial

Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente y encabezó las diligencias, con el respaldo de los trabajos de investigación de campo y gabinete realizados por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), acciones que permitieron integrar los datos de prueba y solicitar a la autoridad judicial la comparecencia de los señalados.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control analizó los elementos presentados por la representación social y determinó que existían datos de prueba suficientes para dictar auto de vinculación a proceso en contra de Gilberto “N”, Darío “N”, José Arturo “N”, Juan “N” y José Humberto “N”, por su probable participación en el delito de Apología del Delito.

Como parte de la resolución judicial, se establecieron como medidas cautelares la presentación periódica de los imputados, mediante firma bimensual, así como la prohibición de acercarse al testigo que depuso en su contra. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes refrenda su compromiso de investigar los hechos que puedan constituir delitos, hacer valer el Estado de Derecho y trabajar para que la ley sea respetada, actuando siempre con apego a los principios de legalidad y debido proceso.

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