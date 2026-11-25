Selene Palmero, representante de la CATEM en Oaxaca, fue captada agrediendo a trabajador en VIDEO. ¿

Selene Palmero, representante de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Tehuantepec, Oaxaca, y afín a Morena, fue captada agrediendo a un trabajador de la empresa Reyma, hechos que quedaron registrados en video.

Medios locales difundieron un video en donde se aprecia a Palmero Cortés y acompañantes agrediendo a un trabajador después de que éste intentara descargar el cargamento de un tráiler.

Selene Palmero es representante de la CATEM en Tehuantepec, Oaxaca. ı Foto: Facebook Selene Palmero

En la grabación, la representante de la CATEM pide a un trabajador que deje de descargar su material. Él obedece, aunque evita una confrontación con la mujer y, en su lugar, ingresa a una bodega.

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Palmero Cortés lo persigue hasta el interior de la bodega y le grita: “¿Cuál es tu pedo? No te metas, métete a la ver…”. La representante de la Confederación alcanza a dar una bofetada al trabajador, y patea su puerta cuando logra ingresar a la bodega.

Selene Palmero se retira de la escena, pero amenaza con “quemar el tráiler”.

Palmero Cortés da bofetada a trabajador de Reyma. ı Foto: Captura de video

Dirigente del CATEM acusa que Reyma no da trabajo a los habitantes de Tehuantepec, Oaxaca

En otro fragmento del video, se observa a la mujer pateando las cajas que formaban parte del cargamento del tráiler de la empresa Reyma.

Un clip más muestra a la representante de la CATEM hablando directamente con la cámara y explicando el origen del conflicto. Explica que le ha exigido a la empresa Reyma que dé trabajo a la gente de Tehuantepec.

En reiteradas ocasiones a lo largo de los videos difundidos, Selene Palmero reitera que el problema “es con la empresa” y no con los trabajadores.

CATEM está con Morena: difunden relación de dirigente con guinda

El medio Ruta 135 recuperó un video que confirma la relación entre Selene Palmero y la militancia de Morena en Oaxaca.

En la grabación, Palmero Cortés aparece al frente de un grupo de militantes con banderas guinda y vestimentas blancas, mientras ella exclama: “¡CATEM está con Morena!”.

De acuerdo con reportes, Selene Palmero habría intentado contender por la presidencia municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca.

Vinculan a Selene Palmero con representación de Morena en Oaxaca. ı Foto: Captura de video (CORTESÍA Ruta 135)

No es la primera controversia de Selene Palmero

En septiembre de este año, medios locales reportaron que Selene Palmero fue detenida en un operativo ejecutado por fuerzas federales en Tehuantepec, cuando fue localizada en posesión de armas de fuego junto con tres hombres.

Las armas fueron aseguradas y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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