¿Qué es CATEM? La organización sindical señalada tras la detención de ‘El Limones’

Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM)

La reciente detención de Édgar ‘N’, alias El Limones, en el estado de Durango encendió nuevamente los reflectores sobre la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

Tras difundirse versiones que lo vinculaban con esta confederación sindical, la organización salió a desmentir cualquier relación.

A través de un comunicado y un video en redes sociales, Pedro Haces Barba, diputado federal y líder nacional de CATEM, señaló que “El Limones” no forma ni ha formado parte de su estructura.

Frente a la desinformación difundida en las últimas horas, CATEM aclara de manera categórica que la persona detenida no tiene, ni ha tenido, ningún cargo o vínculo dentro de nuestra organización.



¿Qué es CATEM?

La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) es una organización sindical fundada por Pedro Haces que se describe como un modelo de “sindicalismo moderno, democrático y autónomo”.

De acuerdo con su propia definición institucional, su objetivo central es colocar al trabajador en el centro de las decisiones laborales, promover la libertad sindical.

CATEM sostiene que representa a millones de trabajadores en el país y opera bajo un esquema tripartita junto con el gobierno y el sector empresarial, buscando fortalecer la productividad y la justicia laboral.

Entre sus principios destaca la defensa de los derechos de los empleados tanto del sector formal como del informal, así como la construcción de un entorno de paz laboral que favorezca la creación de empleos.

La misión de la confederación consiste en “mantener y ampliar los derechos laborales y mejorar las condiciones de vida” de sus afiliados, impulsando autonomía y democracia sindical. Su visión, según su sitio oficial, es consolidarse como un referente confiable, honesto y transparente para trabajadores, autoridades y empresarios, rechazando prácticas que vulneren los derechos laborales.

