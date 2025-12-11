Cae por extorsión y lavado operador de Los Mayos; lo ligan a la CATEM

Autoridades federales detuvieron en Durango a Édgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, presunto operador financiero de Los Cabrera, un grupo criminal considerado brazo de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario de las instituciones de seguridad mexicanas, quien además está ligado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que encabeza a nivel nacional el diputado federal morenista Pedro Haces Barba.

“Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar ‘N’, alias Limones, integrante de la organización criminal conocida como Los Cabrera”, publicó en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El Dato: Medios locales y nacionales reportaron que la FGR aseguró ayer oficinas de la CATEM en el centro de Gómez Palacio, Durango, como parte de este caso.

La información oficial detalla que la captura se realizó durante una serie de cateos ejecutados en Durango y Coahuila.

Autoridades señalaron que los trabajos de inteligencia permitieron detectar la operación de una célula delictiva que realizaba amenazas y cobros ilegales en ambas entidades contra comerciantes y ganaderos, lo que derivó en la solicitud y otorgamiento de órdenes judiciales para intervenir diversos inmuebles.

Durante las acciones, los agentes detuvieron a varias personas, entre ellas Édgar “N”, identificado como jefe de plaza y presunto responsable de manejar los recursos financieros de la organización criminal. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se detectaron operaciones irregulares vinculadas con fraude, lavado de dinero y actividades de extorsión. En los cateos se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

“Su detención constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta

@Claudiashein. Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo”, añadió García Harfuch en su mensaje, y agradeció el apoyo del Gobierno de Coahuila.

Según las investigaciones, El Limones habría recibido depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además, participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Los Cabrera son identificados como un grupo criminal de gran peso ligado al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con informes periodísticos, colaboraban con Ismael El Mayo Zambada desde la década de 1990 y llegaron a brindar apoyo a Joaquín El Chapo Guzmán en la Sierra de Durango.

El grupo se conforma por Felipe Cabrera, El Inge (considerado su fundador), y sus hermanos Luis Alberto, El Arqui; José Luis, El 03 o El 300; y Alejandro Cabrera Sarabia.

El Inge fue capturado en 2011 tras un operativo en Sinaloa y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2020, acusado de tráfico de cocaína y heroína. En 2023 se declaró culpable de uno de los cargos y podría recuperar su libertad en 2029, al considerarse el tiempo que estuvo en prisión en México. Por su parte, El Arqui habría sido abatido durante un operativo en 2011, mientras que Alejandro Cabrera se presume que fue detenido en Culiacán en febrero de 2013.

Actualmente, se considera que quien encabeza el grupo es José Luis Cabrera, El 03, identificado por autoridades federales como una de las figuras principales al frente del grupo delictivo Los Cabrera, presente principalmente en Durango y Coahuila. Se presume que El Limones recibía órdenes de este líder criminal.

A la izq.: Édgar Rodríguez, secretario sindical en Durango; der.: el detenido, identificado como El Limones, ayer. ı Foto: Especial

DESLINDE. Tras darse a conocer la detención, la CATEM negó que Édgar Rodríguez formara parte de su estructura, y solicitó a medios y líderes de opinión “investigar y verificar” la información a fin de no cometer daño moral en perjuicio de la organización.

Asimismo, a través de un video difundido en redes sociales, el líder nacional de la Confederación, Pedro Haces, rechazó que este individuo pertenezca a la organización: “Édgar ‘N’, alias Limones, no tiene ni ha tenido ningún vínculo con CATEM. La única información oficial es la emitida por la @SSPCMexico y en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”.

Sin embargo, en publicaciones en redes sociales de la propia CATEM figura el nombre de Rodríguez Ortiz como secretario de organización en Durango.

Luego de esta declaración, usuarios difundieron en redes sociales imágenes en las que se observa al diputado morenista junto al acusado en distintos momentos. En algunas de estas fotografías, se aprecia a El Limones portando ropa y otros objetos con identidad gráfica de CATEM.