Diputados de Morena cierran filas con Sheinbaum ante ‘embestida’ de EU

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, el martes.

Al llegar a un encuentro en donde legisladores cerrarán filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo que los amagos que ha hecho el presidente estadounidense, Donald Trump, tienen motivos ‘electorales’.

“El discurso del presidente Trump, de manera permanente, lo ubico en un plano electorero. Él tiene elecciones. En noviembre se van a elegir 435 representantes, y la tercera parte de senadores de la república, y por esa razón creo que es un discurso electoral, es un discurso tendiente a conservar su base electoral”, declaró en entrevista a su llegada a Palacio Nacional.

▶ #Video | Sheinbaum pidió a los legisladores de la 4T recorrer sus respectivos territorios para explicar las adversidades que enfrenta el país, en cuanto a las amenazas de injerencia y hostilidad contra el país, y remarcar la defensa de la soberanía nacional



📹: Yulia Bonilla… pic.twitter.com/gw4RJ9b6W7 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 7, 2026

Lo mismo opinó respecto a la advertencia del fiscal estadounidense, quien aseguró que aún falta por fincar más cargos contra políticos mexicanos, tal como lo hizo recientemente contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve personas a las que vinculó con el crimen organizado.

El legislador aseguró que el gobierno de la mandataria mexicana enfrenta una “embestida” y ante esta situación es que se acudió para refrendarle respaldo y apoyo.

“Es muy importante no dejarla sola en estos momentos en los que la embestida es brutal contra su gobierno. Y vamos a respaldarla a todos los miembros de la coalición”, declaró.

Sin embargo, comentó que dichos señalamientos no deben desestimarse y se habrá de mantener el intercambio de información.

“No, no, no. Hay que seguir platicando, hay que seguir dialogando y no hay que pelear, no hay que confrontarse con él. Es un discurso, y en esas condiciones la presidenta ha actuado con mucha mesura”, dijo.

Opinó que la mandataria cuenta con una autoridad moral “por encima de cualquier circunstancia”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL