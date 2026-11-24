Las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo en torno a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación, encabezada por Carlos Torres Piña, dieron paso este martes a un encuentro entre Jesús Mora y Reginaldo Sandoval en la Ciudad de México.

La reunión entre el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán y el diputado federal petista se produce después de los señalamientos de Sandoval sobre la falta de comunicación con la dirigencia morenista.

Mora expresó mediante sus redes sociales que la unidad constituye un proceso continuo de construcción política que requiere voluntad, reconocimiento mutuo y madurez.

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En una publicación propia, Sandoval agradeció la visita y destacó que ambos coincidieron en la necesidad de generar certeza y certidumbre mediante el diálogo y el respeto.

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