Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional y fundador del Partido del Trabajo (PT), el 13 de mayo de 2026.

El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya Gutiérrez, confirmó que su partido realizará encuestas a finales de noviembre o principios de diciembre para definir su posición en Michoacán, Nuevo León y Zacatecas, entidades donde todavía no están resueltos los acuerdos electorales con Morena.

El también dirigente nacional del partido señaló que, aunque la apuesta sigue siendo mantener la alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no se adelantarán decisiones y el PT esperará los resultados de sus mediciones para determinar los pasos a seguir.

En el caso de Michoacán, reiteró que el PT respalda al senador Raúl Morón Orozco como su propuesta para encabezar la coordinación de la Cuarta Transformación, aunque reconoció que el legislador deberá resolver primero las diferencias al interior de Morena.

“Nuestro partido de manera clara apoya al senador Raúl Morón. Es nuestra propuesta como abanderado en la coordinación de la Cuarta Transformación” Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT



PT mantiene respaldo a Raúl Morón Orozco para coordinación en Michoacán. ı Foto: Cuartoscuro

PT pide esperar y rechaza ruptura con Morena

Alberto Anaya aclaró que las mediciones serán realizadas por el PT y que, con base en sus resultados, se definirá si mantiene el respaldo a Raúl Morón o toma otra determinación. Sin embargo, pidió no anticipar una ruptura con Morena.

“Hay tiempo. La posibilidad de desacuerdos está en todo el país. Entonces, en ese sentido, no adelantemos vísperas”, expresó.

El dirigente petista también llamó a mantener la calma ante las diferencias públicas entre integrantes de ambos partidos y rechazó que los desacuerdos representen una ruptura de la alianza.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del diputado Reginaldo Sandoval Flores, quien ha sostenido que existen acuerdos previos con Morena para la definición de candidaturas, Alberto Anaya insistió en que el PT debe ser respetuoso de los procedimientos internos de su aliado.

“Con Morena, como todo debate, pues hay puntos de acuerdo y desacuerdo, pero hasta los desacuerdos nos ponemos de acuerdo” Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT



PT espera mantener coalición para elecciones de 2027

Sobre la posibilidad de que el PT compita por separado en algunas entidades, recordó que en el proceso electoral de 2024 su partido participó sin coalición en dos estados.

No obstante, reiteró que su intención es preservar la unidad de las fuerzas políticas que integran la Cuarta Transformación.

“Yo creo que apostamos a la unidad, pero esperemos zanjar las diferencias en cada estado”, dijo.

El senador explicó que los acuerdos electorales se negocian por separado para gubernaturas, diputaciones locales y presidencias municipales, de acuerdo con los calendarios y las disposiciones legales de cada entidad. Añadió que la coalición federal todavía no tiene existencia jurídica, pues su formalización está prevista para mediados de diciembre.

“En tanto no se firme la coalición a nivel federal, la propia coalición no tiene todavía vida legal”, puntualizó.

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cehr