Claudia Sheinbaum cuestiona a Pedro Haces por acercamiento con panista Enrique Vargas

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró “muy extraño” que un diputado de Morena participe en actividades políticas con integrantes de otros partidos, luego de que el legislador plurinominal Pedro Haces encabezara en Ixtapaluca un evento de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), al que acudió como invitado especial el senador panista Enrique Vargas del Villar.

La concentración se realizó el fin de semana con motivo de los 15 años de CATEM, organización encabezada por Haces. Durante el acto, el diputado de Morena se refirió públicamente a Vargas del Villar como “un gran amigo”, expresión que generó cuestionamientos sobre la cercanía política entre ambos actores, pertenecientes a fuerzas políticas distintas.

Al ser cuestionada respecto a si ese tipo de acercamientos representan una falta de congruencia con los principios de su movimiento, la presidenta evitó pronunciarse sobre una eventual sanción y sostuvo que la decisión corresponde a Morena, al tratarse de un diputado que llegó al Congreso por la vía plurinominal bajo las siglas del partido.

Desde Ixtapaluca, acompañando a mi amigo Pedro Haces @PedrohacesO en la Toma de Protesta de Manolo Martínez Castillo del Sindicato México Nuevo y Manolo Martínez Sánchez del SATERM. pic.twitter.com/zUUD0IW5ex — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) September 6, 2026

“Él es diputado por Morena. Pues ya le correspondería a Morena definir qué corresponde en este caso. No, a mí no me corresponde”, afirmó.

Sin embargo, Sheinbaum fue enfática al señalar que un legislador no debería representar a un partido mientras realiza actividades de respaldo político para otra fuerza.

“No puede ser diputado de un partido y andar haciendo campaña por otro, pues digo, está muy extraño”, expresó.

La mandataria también fue cuestionada sobre si la conducta de Haces podría considerarse una traición a los principios del movimiento que encabeza Morena.

“No es traicionar. Es defender lo que ha sido la historia de la Cuarta Transformación”, sostuvo.

Sheinbaum dejó en manos de Morena cualquier determinación sobre la conducta del legislador y evitó anticipar si el partido debería imponer alguna sanción.

Fue el mismo senador Vargas quien, a través de la red social X compartió fotografías y videos del evento de Pedro Haces, a quien llamó amigo, además le agradeció la distinción y reconocimiento.

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LMCT