El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros reapareció en redes sociales luego de pasar varias horas detenido en Querétaro y quedar en libertad la noche del 14 de noviembre.

El intérprete de “AMG” causó preocupación entre sus seguidores, quienes permanecían atentos a cualquier señal sobre su situación tras la investigación que las autoridades federales mantienen abierta.

Gabito Ballesteros reaparece en redes sociales tras ser liberado, esto dijo

A través de su cuenta de Instagram, Gabito Ballesteros compartió un video junto a su novia, la actriz Samadhi Zendejas, a quien dedicó un mensaje de agradecimiento por acompañarlo durante los momentos difíciles.

Más tarde, el cantante publicó una fotografía acompañada de un mensaje para sus seguidores, familiares y amigos. “Gracias a todos por sus mensajes, a mi familia, mis niñas que siempre me apoyan y a todos mis amigos. ¡Los amo! Todo al cien, gracias a Dios”, escribió.

Mensaje de Gabito Ballesteros tras ser liberado por la FGR ı Foto: Captura de pantalla IG gabitoballesteros

¿Por qué detuvieron a Gabito Ballesteros?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que detuvo a Gabito Ballesteros en Querétaro mientras estaba en un concierto en el Eco Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera, donde interpretó canciones consideradas apología del delito.

Además, la autoridad mantiene una investigación en su contra y de otras cuatro personas por presuntos delitos relacionados con portación de arma de fuego, desobediencia y resistencia de particulares.

Durante la intervención, agentes localizaron un arma dentro de la camioneta en la que viajaba el cantante Gabito Ballesteros, además de otra pistola, dos cargadores y 34 cartuchos. Tras permanecer 17 horas bajo resguardo de las autoridades, recuperó su libertad.

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