La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega del Premio Tlaxcala a la Competitividad 2026 a las empresas Industrias Novaceramic y LIXIL.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que, en cinco años, Tlaxcala ha captado más de 43 mil millones de pesos en inversión privada, resultado de 52 nuevas inversiones y 45 ampliaciones empresariales, resultado de las condiciones de seguridad, infraestructura y estabilidad laboral que se han generado en la entidad.

Durante la entrega del Premio Tlaxcala a la Competitividad 2026 a Industrias Novaceramic y LIXIL, la mandataria señaló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en julio de este año la entidad registró el mayor crecimiento mensual de la actividad industrial del país, con 6.9 por ciento.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega del Premio Tlaxcala a la Competitividad 2026 a las empresas Industrias Novaceramic y LIXIL. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Cuéllar Cisneros destacó que, durante su administración, se han destinado 10 mil millones de pesos a seguridad, rehabilitado el 95 por ciento de la red carretera estatal y consolidado diez nuevas opciones de educación superior, además de mantener cinco años de estabilidad laboral sin una sola huelga.

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En materia de seguridad, recordó que Tlaxcala acumuló 50 meses consecutivos como la entidad con menor incidencia delictiva del país y que su administración fue la primera en consolidar, en coordinación con la iniciativa privada, una estrategia para incorporar tecnología de vigilancia en el Arco Norte.

Asimismo, resaltó que, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Huamantla se desarrolla el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del país, con 540 millones de dólares en inversiones comprometidas, una proyección de más de seis mil empleos directos e indirectos y una segunda etapa de desarrollo prevista.

En 2027, el Gobierno de Tlaxcala cubrirá los gastos de participación en el Premio Nacional de Calidad para las firmas ganadoras del certamen estatal. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

“Estoy convencida de que la verdadera dimensión de lo que estamos construyendo podrá apreciarse en los próximos años. Dejaremos un nuevo punto de partida para el desarrollo económico de Tlaxcala”, expresó la gobernadora.

Como parte de las acciones para fortalecer la competitividad del sector empresarial, Cuéllar Cisneros anunció que, en 2027, el Gobierno del Estado cubrirá los gastos de participación en el Premio Nacional de Calidad de las empresas ganadoras del Premio Tlaxcala a la Competitividad en sus ediciones 2025, 2026 y 2027.

En la ceremonia, la mandataria entregó el reconocimiento a Industrias Novaceramic y LIXIL, ambas en la categoría de Industria Grande, y recordó que en 2023 su administración recuperó este certamen, después de cinco años de no entregarse, para fortalecer una cultura empresarial basada en la excelencia, la innovación y la responsabilidad social.

Autoridades estatales y representantes empresariales celebraron la captación de más de 43 mil millones de pesos en inversión privada durante los últimos cinco años. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

En su intervención, la directora del Instituto para el Fomento a la Calidad Total, Ana Aceves Ramírez, explicó que el reconocimiento culmina un proceso de casi un año de evaluación y aprendizaje, orientado a fortalecer las capacidades de innovación, liderazgo y desempeño de las empresas participantes.

Aceves Ramírez reconoció el profesionalismo del equipo evaluador de Tlaxcala y exhortó a las empresas galardonadas a compartir sus buenas prácticas con otras organizaciones y continuar su trayectoria de mejora mediante su participación en el Premio Nacional de Calidad.

En tanto, Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico, afirmó que Tlaxcala es el estado más competitivo de la zona centro del país, posición que atribuyó al trabajo coordinado entre empresarios, trabajadores y autoridades, así como al acompañamiento gubernamental para facilitar la instalación y expansión de las industrias.

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