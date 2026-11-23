Con jornadas comunitarias y estrategias de prevención en salud, el Gobierno del Estado proyecta alcanzar la meta de 10 mil apoyos directos antes de concluir la actual administración.

La atención a las juventudes en Tlaxcala registra un crecimiento significativo durante la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Entre 2022 y 2026, los programas del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) alcanzaron a 173 mil 214 jóvenes y permitieron entregar 7 mil 597 apoyos directos para impulsar su educación, desarrollo profesional, emprendimiento, salud y participación comunitaria.

Las cifras muestran una diferencia considerable respecto a 2020, cuando el ITJ reportaba un alcance de 11 mil 600 jóvenes y únicamente 68 apoyos directos. En contraste, los resultados acumulados de los últimos cinco años reflejan una mayor cobertura y diversificación de los servicios dirigidos a este sector de la población.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó la importancia de dar continuidad a las políticas públicas enfocadas en el bienestar e independencia económica de la juventud. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Uno de los cambios más importantes se encuentra en el presupuesto del instituto, que pasó de 8.8 millones de pesos al inicio de la administración a 26.1 millones en 2026, lo que representa un incremento del 196 por ciento. Estos recursos han permitido ampliar los programas existentes e incorporar apoyos en áreas como tecnología, movilidad internacional, capacitación para el trabajo y atención a la salud.

Entre las acciones destaca “Tlaxcaltecas por el Mundo”, mediante el cual 600 jóvenes han tenido la oportunidad de viajar a más de 25 países, ampliando sus experiencias académicas, culturales y profesionales.

Jóvenes tlaxcaltecas reciben equipamiento tecnológico y apoyos directos como parte de la estrategia estatal para reducir la brecha digital y fomentar el emprendimiento. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

En materia educativa, el programa “Juventudes Conectadas” ha beneficiado a 3 mil estudiantes universitarios con computadoras portátiles a lo largo de siete ediciones. A ello se suma la entrega de mil 500 tabletas electrónicas a estudiantes de secundaria y bachillerato, como parte de las acciones para reducir la brecha digital.

Las oportunidades de empleo y emprendimiento también se han ampliado. A través de “Herramientas para tu Futuro”, mil 400 jóvenes recibieron equipamiento para desarrollar sus oficios y actividades productivas, mientras que “Mercado Joven” ha reunido a 8 mil participantes en 20 ediciones, ofreciéndoles espacios gratuitos para comercializar sus productos.

Programas como “Juventudes Conectadas” y “Tlaxcaltecas por el Mundo” fortalecen la formación académica, profesional y de movilidad internacional de las nuevas generaciones. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

En el ámbito de la salud, el programa “Visualizando tu Futuro” ha permitido que mil 100 jóvenes reciban cirugías para corregir problemas de miopía y astigmatismo. Por su parte, la estrategia “Knockout a las Adicciones” ha llegado a 46 mil 500 estudiantes mediante actividades de prevención.

La participación social también forma parte de los resultados. Con “Tlaxcal-Tequios”, 3 mil 500 jóvenes han participado en 96 jornadas de recuperación de espacios públicos, con beneficios para más de 100 mil personas. Asimismo, “Fútbol-Tequios” registra más de 3 mil participantes de 30 municipios y la entrega de 800 uniformes deportivos.

Programas como “Juventudes Conectadas” y “Tlaxcaltecas por el Mundo” fortalecen la formación académica, profesional y de movilidad internacional de las nuevas generaciones. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

A estas actividades se suman las celebraciones del Mes de la Juventud, con un alcance acumulado de 80 mil jóvenes, y la creación de la Tlaxcallan Marching Band, que ha abierto espacios de formación artística para más de 80 integrantes.

Al referirse a las oportunidades generadas para las nuevas generaciones, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros expresó su interés en que los programas y beneficios permanezcan y continúen creciendo.

“Todo lo que hoy ya es una realidad, siga existiendo, sigamos luchando a no conformarnos por menos”, señaló.

El presupuesto del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) alcanzó los 26.1 millones de pesos en 2026, lo que permitió ampliar la cobertura de atención en el estado. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

La meta del Gobierno del Estado es alcanzar los 10 mil apoyos directos antes de concluir la administración. Para 2027 se proyecta entregar 2 mil 403 apoyos adicionales, con los que se completaría este objetivo.

De esta manera, el crecimiento presupuestal, la ampliación de la cobertura y la diversificación de programas muestran los cambios registrados en la atención institucional a las juventudes tlaxcaltecas durante los últimos cinco años, con acciones orientadas a generar mayores oportunidades de educación, bienestar e independencia económica.

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