Nuevos lineamientos de la UNAM ocurren después de crisis de seguridad, entre amenazas, un homicidio y otros casos.

A más de un año del asesinato de un alumno a manos de otro y la ola de amenazas que perturbaron a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta casa de estudios emitió los Lineamientos para la Atención de Trastornos de la Conducta, que incluyen la posibilidad de restringir el acceso a aquellos estudiantes que representen un riesgo a la seguridad y, en caso de que se desacate esta instrucción, se recurrirá a las autoridades.

Comité evaluará conductas de riesgo

En el octavo numeral del acuerdo, publicado esta semana en la Gaceta UNAM, se determinó que los directivos de las escuelas o las dependencias universitarias deberán intervenir en acciones de prevención, atención y seguimiento de las conductas que se deriven de posibles trastornos y que comprometan la integridad del personal, de terceros o del patrimonio universitario.

La Torre de Rectoría, en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Entre ello se determinó que cuando un alumno o alumna incurra en “conductas disruptivas”, el caso se presentará ante el Comité de Seguimiento y Atención a los Trastornos de la Conducta para una valoración inmediata.

Si este grupo determina que hay riesgos a la seguridad, se ordenará la restricción de acceso al alumno a las instalaciones universitarias, pero ello no significará que se le suspendan sus estudios.

La UNAM aclara que esta medida se asumirá siempre y cuando la persona no haya incurrido en acciones que merezcan una sanción. Y cuando se encuentre que lo cometido por la persona implica una falta a la disciplina universitaria, se seguirá el procedimiento correspondiente.

Fotografía de archivo de una manifestación de estudiantes de la UNAM. ı Foto: Cuartoscuro

En el seguimiento a este tipo de casos, se compromete a brindar acompañamiento a la persona alumna hasta lograr su reincorporación a las instalaciones o que se le suspenda definitivamente.

Ante desacato, podrán intervenir autoridades

El documento aclara que cuando el o la alumna menor de edad o sus padres no acaten la restricción al plantel, a pesar de que se acredite el riesgo que su presencia representa, entonces se evaluará dar vista a las autoridades competentes en materia de protección de niñas, niños y adolescentes para que éstas intervengan y rindan un informe a la Oficina de la Abogacía General.

La Torre de Rectoría, en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Cuando el alumno involucrado sea una persona mayor de edad, la o el director del plantel se comunicará directamente y vía privada, donde la valoración requerirá del consentimiento del alumno, a quien se buscará garantizar un manejo confidencial de su información.

La o el propio alumno deberá participar en la definición de las acciones que se tomen y, si así se determina, deberá gestionar personalmente la suspensión temporal de sus estudios y permitir el seguimiento.

Medidas surgen tras crisis de seguridad en la UNAM

Esta medida forma parte del acuerdo por el que la Universidad creó el Consejo Asesor para la Atención de la Salud Mental, Adicciones y el Bienestar Emocional de la UNAM, que será presidido por el secretario general, Javier de la Fuente Hernández.

Fotografía de archivo de una marcha de estudiantes de CCH (UNAM). ı Foto: Cuartoscuro

Fue a mediados de septiembre de 2025 cuando la UNAM se vio envuelta en una crisis de seguridad, luego de que un estudiante asesinara a uno de sus compañeros en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, lo cual se rodeó de amenazas que se desencadenaron en todos los planteles y llevaron a paros estudiantiles a nivel medio superior y superior de la máxima casa de estudios.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am