Estados Unidos entregó a la defensa de Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, una oferta formal de acuerdo de culpabilidad, de cara a la próxima audiencia que está programada para enero.
De acuerdo con reportes de medios nacionales como Milenio, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York entregó formalmente la oferta ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, mediante una carta dirigida al juez federal Frederick Block, quien lleva el caso del exnarcotraficante mexicano.
“Más temprano el día de hoy, el gobierno extendió una oferta escrita de declaración de culpabilidad al acusado Rafael Caro Quintero. La defensa revisará la oferta con el acusado de manera expedita”, se lee en el oficio de la Fiscalía, según medios nacionales.
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Caro Quintero podría evitar el juicio
Los detalles del acuerdo no se han dado a conocer. No se ha informado si el acuerdo de culpabilidad contemplará una reducción de pena al exnarcotraficante o incluye una cláusula de colaboración con las autoridades estadounidenses.
Los cargos por los que se acusa a Rafael Caro Quintero contemplan cadena perpetua obligatoria en caso de condena, y la posibilidad de que la Fiscalía solicite la pena de muerte.
En caso de declararse culpable, Caro Quintero podría evitar el juicio, aunque tendría que asumir las consecuencias penales que se establezcan en el acuerdo y en la sentencia.
Si Caro Quintero acepta el acuerdo, deberá notificarlo al juez y comparecer para formalizar su declaración de culpabilidad. Posteriormente, el juez determinaría la sentencia.
La fecha límite establecida por el juez y la fiscalía para informar de las negociaciones es el 30 de noviembre.
Próxima audiencia sigue para enero; juicio, seguiría para marzo
En tanto, la próxima audiencia de Rafael Caro Quintero sigue programada para el 14 de enero de 2027. Esta audiencia será en formato presencial, a las 11:00 horas del tiempo local, y en ella podría formalizarse la declaración de culpabilidad si las partes alcanzan un entendimiento.
Mientras que, si el acuerdo no procede, el juicio iniciaría en su fecha prevista para el 8 de marzo de 2027.
“Debido a que no se ha llegado a ningún acuerdo en este momento, las partes solicitan respetuosamente al Tribunal que mantenga en el calendario la fecha del juicio del 8 de marzo y todos los plazos relacionados”, se lee en el documento de la Fiscalía.
¿De qué cargos se acusa a Rafael Caro Quintero?
Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue detenido por segunda vez en 2022 por autoridades mexicanas y posteriormente entregado a Estados Unidos.
El país norteamericano lo acusa de haber participado en el homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo.
El exnarcotraficante permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia.
Además, contra Caro Quintero pesan acusaciones como:
- Conspiración para distribuir narcóticos a escala internacional
- Dirección de una empresa criminal continua
- Secuestro de un agente federal
- Conspiración para secuestrar a un agente federal
- Secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar
- Conspiración para cometer delitos violentos en apoyo del crimen organizado
- Uso ilícito de armas de fuego y conspiración para cometer asesinato
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