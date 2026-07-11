Defensa de Caro Quintero rechaza jurado blindado

Bosquejo del narcotraficante Caro Quintero en una audiencia del tribunal de NY, EU, el 17 de junio de 2026.

Un juez federal de Nueva York deberá definir si Rafael Caro Quintero afrontará el juicio del 8 de marzo del siguiente año ante un jurado con identidad reservada, transporte especial y separación del público. La defensa objetó el esquema que pidió la Fiscalía al considerar que ese blindaje puede predisponer a quienes emitirán el veredicto.

La petición del Gobierno de EU plantea ocultar nombres, domicilios y centros laborales de los ciudadanos seleccionados para participar en la audiencia, incluso frente a las partes y sus abogados. El Servicio de Alguaciles también tendría a su cargo los traslados diarios entre un punto acordado y la corte de Brooklyn.

73 años de edad actualmente tiene Rafael Caro

Según los fiscales, las restricciones buscan impedir “el acoso, la intimidación u otra interferencia” durante el proceso. El Ministerio Público alega que la gravedad de los cargos, la atención mediática y la capacidad atribuida al acusado para alterar la causa justifican las precauciones.

Para el equipo legal, liderado por Mark DeMarco, la propuesta sólo “enrarecerá” el juicio y colocará sobre su cliente una apariencia de peligrosidad antes del desahogo de pruebas. Los abogados sostienen que ese efecto dañaría la presunción de inocencia y la imparcialidad del panel.

Los litigantes citaron como antecedentes los procesos contra Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna, en los cuales la corte protegió las identidades de las personas convocadas. La Fiscalía considera que esas experiencias respaldan medidas semejantes frente a posibles presiones externas. Caro Quintero se declaró no culpable de cuatro cargos en el Distrito Este de Nueva York, la acusación incluye la dirección de una empresa criminal continua, dos conspiraciones para distribuir narcóticos a escala internacional y uso ilegal de armas de fuego.

Mientras avanza la preparación del juicio, la partes mantienen conversaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad. El Departamento de Justicia descartó solicitar la pena de muerte, pero Caro Quintero podría recibir cadena perpetua.