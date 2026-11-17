El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, admitió un recurso de apelación para impugnar la vinculación a proceso dictada contra el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jauregui Moreno, por el delito de traición a la patria.

De acuerdo con el expediente 211/2026, la defensa legal interpuso el recurso el pasado 28 de octubre contra la resolución del juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien el 25 de octubre también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva por la que el exfiscal permanece recluido en el penal “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

“La determinación recurrida es apelable” (...), por resolverse la vinculación del imputado a proceso”, señala el acuerdo publicado este 17 de noviembre.

En tanto, el tribunal de alzada programó la audiencia de desahogo de alegatos para el 20 de enero de 2027, a las 11:30 horas, por videoconferencia.

Jáuregui Moreno fue detenido el pasado 17 de octubre, cinco meses después de su renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en medio de una controversia por la participación de agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra Tarahumara, entre el 17 y el 19 de abril.

César Jáuregui Moreno renunció al cargo de fiscal general del estado de Chihuahua, el 27 de abril de 2026. ı Foto: Captura de Pantalla

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exfiscal estatal del delito de traición a la patria por, presuntamente, haber permitido la operación de dos integrantes de la CIA en un “operativo irregular” sin autorización del Gobierno Federal.

Ambos agentes estadounidenses murieron durante un accidente en las inmediaciones del poblado de Polanco, en el que también perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.

“La investigación determinó que César ”N" habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. Esto porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales”, sostuvo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, el pasado 18 de octubre.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr