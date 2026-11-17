La Universidad de las Américas Puebla realizará este miércoles el Encuentro de Editores Culturales en UDLAP Extensión Ciudad de México.

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevará a cabo este miércoles el Encuentro de Editores Culturales en la Ciudad de México, una actividad enmarcada en la segunda edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026 que reunirá a Mónica Mateos, Alfredo Campos Villeda y Adrián Figueroa Nolasco para reflexionar sobre el periodismo, la literatura y la difusión cultural.

El conversatorio dará inicio a las 12:00 horas en las instalaciones de UDLAP Extensión Ciudad de México, ubicadas en Paseo de la Reforma 180, piso 16. La institución educativa informó que el evento es de entrada libre y está abierto al público en general interesado en el ámbito de las letras y la gestión editorial.

La mesa de análisis estará integrada por tres referentes del periodismo cultural en México: Mónica Mateos, jefa de la sección de Cultura del periódico La Jornada; Alfredo Campos Villeda, director de Milenio Diario; y Adrián Figueroa Nolasco, editor de las secciones de Cultura y Academia de La Crónica de Hoy.

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El objetivo principal del encuentro es propiciar un espacio de diálogo en torno al papel que desempeñan los editores culturales, la difusión literaria y los desafíos actuales que enfrenta el periodismo especializado en las artes y las humanidades. Esta iniciativa forma parte del compromiso de la UDLAP con el impulso a expresiones artísticas como el teatro, la danza, las artes visuales y la música.

Como antecedente de esta actividad, la universidad presentó previamente la convocatoria de la segunda edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026, certamen orientado a fortalecer la creación literaria y la formación de nuevas generaciones de escritores mexicanos.

Para este año, el concurso incorpora una Categoría Juvenil y mantiene un estímulo económico de 85 mil pesos para la Categoría General, monto que sobresale entre los galardones literarios otorgados en México a una sola narración. La presentación contó con autoridades del Departamento de Letras y Humanidades y la participación virtual desde Francia de Enrique Escalona Ramos, ganador de la edición 2025, previéndose la entrega del premio el próximo 3 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Respecto a la trayectoria de los ponentes, Mónica Mateos es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su carrera en 1988 en El Nacional y desde 1991 labora en La Jornada, además de impartir talleres en instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), el Centro de las Artes de San Agustín Etla, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Academia de San Carlos.

Por su parte, Adrián Figueroa Nolasco cuenta con 30 años de experiencia en medios como El Sol de México, Excélsior y La Crónica de Hoy —donde suma 19 años y creó el Premio Crónica—, además de ser autor de obras como Tiempo de encuentro (2019), editado por la Secretaría de Cultura federal, y El libro del año, en colaboración con los Centros Públicos Conacyt.

Finalmente, Alfredo Campos Villeda, nacido en la Ciudad de México en 1967 con formación en la UNAM, el Instituto Francés de América Latina (IFAL), la Sociedad Dante Alighieri, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac, acumula trayectoria desde 1988 en medios como Excélsior, El Universal, Notimex, La Jornada y Milenio, siendo autor de la columna Fusilerías desde hace 25 años y de libros como Septiembre letal (2017), Variantes del crepúsculo (2021) y Voces y ecos literarios: veinte entrevistas con autores de nuestro tiempo (2024).

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JVR