Piden a oposición no decir mentiras

Sobre los dichos de opositores acerca de las iniciativas de Ley de Cultura Cívica y la de Rentas Justas, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, los llamó a no decir mentiras y a conducirse con la verdad.
En conferencia, la mandataria capitalina cuestionó el comportamiento de actores de partidos opositores en torno a las propuestas que presentó al Congreso local. Ejemplo es que en materia cívica se plantea que los casos de robos de menos de cinco mil pesos se atiendan no sólo en el Ministerio Público y la fiscalía local por la vía penal, también en el Juzgado Cívico, pero panistas han dicho que los ilícitos ya no se indagarán por la vía penal.
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Sobre la Ley de Rentas Justas, Brugada Molina aclaró que no ésta atenta contra la propiedad privada, contrario a lo que dice el PAN, sino que se ofrece una Defensoría Inquilinaria privada para atender irregularidades de ambas partes.