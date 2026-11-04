Denuncian muerte de 38 animales en Xochimilco por cebos con raticida

Activistas y defensores de los derechos de los animales han denunciado el presunto envenenamiento masivo de perros, gatos, ardillas y otros seres sintientes en la alcaldía Xochimilco, que encabeza Circe Camacho Bastida. Al momento, dijeron, no ha habido atención por parte de las autoridades y hay temor de más decesos.

La representante del colectivo Comunidad Pro Canina en la Ciudad de México, Karina Cortés, explicó a La Razón que, actualmente, la problemática se ha exacerbado principalmente en San Luis Tlaxialtemalco, que se encuentra a siete kilómetros de las oficinas de la demarcación adminsitrada por Morenaa.

“Son envenenamientos masivos y la gente no hace nada, porque las autoridades no hacen su chamba, porque no hay información, porque no hay difusión, porque hay impunidad. El punto es que nos empezamos a dar cuenta por los comentarios de las personas, que quienes envenenan ahí son los mismos productores de las chinampas. Envenenan loros, cacomixtles, perros, gatos, roedores, ardillas y demás.

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El Dato: El artículo 350 Ter del Código Penal capitalino establece una pena de entre dos y seis años de prisión a quien dolosamente le provoque la muerte a un animal.

“Ojo con esto, porque esa zona está atendida por la Secretaría del Medio Ambiente, quien controla el acceso es Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Nosotros hemos tenido que generar esta información, pagar de nuestros propios bolsillos estas lonas, esta información y colocamos varias lonas en donde advertimos que envenenar, lesionar o causar la muerte de un animal es un delito”, expuso.

Sobre lo que ocurre en San Luis Tlaxialtemalco, dijo la activista, al menos 38 ejemplares de diversas especies han muerto este año, presuntamente, por envenenamiento, y la situación ha llegado al punto en el que integrantes de colectivos dedicados a la atención animal han colocado lonas de advertencia para prevenir esta situación.

Karina Cortés dijo que esta situación ocurre desde hace años y ya han cobrado la vida no sólo de perros o gatos, sino también de fauna silvestre en el área, como cacomixtles, ardillas y hasta tlacuaches.

2 Trienios estuvo José Acosta como alcalde de Xochimilco

De acuerdo con lo expuesto, el modus operandi para el envenenamiento de animales en Xochimilco y, principalmente, en áreas de hortalizas, tiene dos modalidades: la primera es la colocación de cebos de comida con raticida azul, mientras que la segunda consiste en dejar salchichas grandes con vidrios o clavos en su interior, lo cual provoca lesiones graves en la boca y el organismo de los seres sintientes las comen.

Rodrigo, una de las víctimas, contó que apenas entre el 22 y el 24 de octubre, vio a dos de sus perros morir debido al consumo de carnadas envenenadas con raticida en San Luis Tlaxialtemalco.

“El jueves 22 de octubre, fui a una parte de la zona ejidal. Entonces, me paré en una parcela donde tenían muy bonitos sus cempasúchil. Todavía en esa parcela compré dos plantas y al momento de que ya me estaban dando mi cambio llamé a mis perros y, lamentablemente, ya venían en muy mal estado.

3 Años de cárcel es la pena por maltrato animal sin muerte

“Los vi tambaleantes, los vi muy temblorosos, fueron 10 o 15 minutos en lo que uno de ellos se deterioró muchísimo, o sea, ya cuando vi claramente ya estaba agonizando. Al otro perrito lo llevé a una veterinaria. Lo inyectaron y me dijo el doctor: ‘dale unos 15 o 20 minutitos en lo que hace efecto el medicamento’”. Cuando vomitó, arrojó pellejos y restos de pollo envenenado con coloración azulosa”, relató el afectado, quien afirmó que varios pobladores le expresaron de primera mano que la situación es normal en la zona de Xochimilco.

De acuerdo con Karina Cortés, la problemática se remonta a la administración de José Carlos Acosta Ruiz, a quien señaló de no haber atendido ésta pese a las denuncias. En lo que respecta al gobierno de Camacho Bastida refirió que, si bien hubo acercamientos al inicio de su mandato, no hubo ningún progreso.

“José Carlos Acosta nunca quiso realizar nada. En su momento, cuando se realizaba el evento de La Flor Más Bella del Ejido, hubo gente que llegó a matar a unos conejos. Y ahorita con Circe en algún momento nos reunimos cuando recién llegó, acordamos que íbamos a trabajar, pero ya no se hizo nada”, expuso la encargada de Comunidad Pro Canina.

Con base en los datos que este medio recuperó de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), los casos de maltrato animal en Xochimilco tuvieron un alza desde el Gobierno morenista de José Carlos Acosta (octubre 2018 a septiembre 2024).

Por ejemplo, a partir del segundo trienio del mandato del alcalde guinda (2021), el número de casos de maltrato animal siempre reportó alzas de más de 100 o 200 casos anuales, mientras que antes de ese periodo, años como 2019, 2018, 2017, 2016 o 2015 ni siquiera llegaban al centenar de casos.

Tan sólo en 2021, la dependencia chilanga registró un alza de hasta 246.86 por ciento en las denuncias ciudadanas por este delito en Xochimilco, si se comparan los datos de ese año (246 reportes) con los de 2018 (77 incidentes).

Si bien es cierto, bajo el actual mandato de Camacho Bastida esta numeralia se ha reducido de manera parcial, las cifras por maltrato anual en Xochimilco siguen sin bajar del centenar de atentados.

Rodrigo mencionó que, según le contaron los vecinos de la zona en la que fueron envenenados sus canes, el año pasado aparecieron al menos 50 restos de seres sintientes muertos, entre los cuales también había vacas y hasta bueyes, los cuales aparentemente son considerados como una amenaza por productores de cilantro, cempasúchil, nochebuena y plantas medicinales.

“Me comentaban que en lo que iba de la cosecha en la siembra de cempasúchil, llevaban como unos 10 perros muertos, que vienen siendo como tres meses.

“Muchas veces amanecen los perros muertos y no son ni siquiera para enterrarlos, entonces la verdad es que sí se me hizo algo muy desconcertante”, lamentó el hombre.

Riesgo para especies ı Foto: Especial