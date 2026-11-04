Celebran la reconstrucción del skatepark San Antonio

La zona donde estaba el pasado parque para patinar ya luce cercada desde ayer.

Después de seis meses de gestiones y negociaciones con el Gobierno de la Ciudad de México, el colectivo Espacios Sobre Ruedas consiguió que la reconstrucción del espacio para patinar en el Barrio San Antonio, alcaldía Cuauhtémoc, corra a cargo de la empresa internacional California Skateparks, la misma que lo levantó en 2017.

En conferencia, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que a la firma dedicada a la construcción de estos espacios le fue asignada la obra, la cual “está empezando”.

“Ahorita trabajadores del Gobierno de la ciudad están ya delimitando el lugar, para que pueda empezar la obra. Entonces, con esto se atiende la solicitud de los jóvenes. Nos tuvimos que esperar todo este tiempo para cumplir con los requisitos, pero va a ser una obra más grande y mejor, para los jóvenes”, comentó la mandataria capitalina.

El Dato: California Skateparks también diseñó los espacios de Azcapotzalco Capital Joven CDMX y La Mexicana, los cuales cumplen con criterios internacionales y profesionales.

El primer espacio fue demolido por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) el pasado 4 de mayo para dar paso a las obras del Jardín Flotante Tlallipan y, desde entonces, los skaters, rollers y BMX buscaron el sitio volviera a ser uno para practicar deporte y convivir.

“Nos sentimos muy felices. Creo que va a ser un bien para la comunidad, o sea, las infancias que viven en los alrededores, los locales que ya practican el deporte se van a ver muy beneficiados y también sentimos que va a ser la cuna de nuevos deportistas”, expresó a La Razón la integrante del colectivo Espacio Sobre Ruedas, Pilar Torres.

La deportista y activista consideró que contar nuevamente con un espacio para practicar skateboarding y otras disciplinas permitirá que más niñas, niños y jóvenes se acerquen al deporte. Además, adelantó que buscan establecer una alianza con el Gobierno capitalino para organizar actividades y mantener el parque activo, de modo que se convierta en un punto de encuentro para la comunidad.

Sin embargo, la reconstrucción también generó inconformidad entre un pequeño grupo de vecinos, que al observar cómo personal de la Sobse delimitaba el área donde se construirá el parque con láminas de metal, manifestó su preferencia por conservar el terreno como área verde para sus mascotas.

Ante los reclamos de los colonos, Pilar Torres sostuvo que el colectivo está dispuesto a escuchar sus demandas, aunque aclaró que la construcción del sitio para patinar seguirá adelante.

“Estamos en toda la disposición de ayudarlos, pero sí hacerles saber que ahí se va a construir un skatepark, va sí o sí”, afirmó la joven..

La integrante de Espacios Sobre Ruedas señaló que no están en contra de que existan áreas verdes para los habitantes de la zona, pero recordó que en los alrededores hay otros espacios que actualmente se encuentran abandonados y podrían recuperarse.

Entre los sitios señalados por la deportista están el jardín de la calle Santa Cruz Zacatlán, frente a una secundaria y a menos de dos cuadras del skatepark; el parque de Calzada de la Viga, esquina con Callejón del Canal, a unas tres cuadras, y otra área verde ubicada en Ramón Fabié y Juan Amateos, a dos estaciones del Metro.

Pilar Torres explicó que algunos de estos lugares presentan problemas de inseguridad y han dejado de ser sitios de convivencia, por lo que incluso ofreció la experiencia del colectivo para orientar a los vecinos a solicitar su rehabilitación ante la Sobse.

“Hay muchos otros parques cercanos que están abandonados debido a la delincuencia o a las personas que viven en situación de calle que se encuentran dentro de los mismos y hasta nos gustaría ofrecerles nuestra ayuda como colectivo, con la poca experiencia que tenemos, ayudarles a que soliciten a Sobse que estos espacios sean renovados para que ellos se sientan seguros de poder habitarlos como comunidad”, comentó.

Sobre los trabajos en Barrio San Antonio, Torres explicó que todavía no existe certeza sobre el tiempo definitivo de construcción. Aunque oficialmente se ha hablado de un plazo de 60 días, en conversaciones previas con California Skateparks se mencionaron periodos de hasta 90 o 120 días.

De cumplirse el primer plazo mencionado y comenzar los trabajos de la obra durante la primera semana de noviembre, el skatepark podría estar terminado a principios de enero de 2027; con 90 días, a inicios de febrero, y con 120 días, hasta de marzo.