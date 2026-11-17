La restauradora Sandra Damaris Aguilar Jiménez interpuso una denuncia ante el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (Sidec) por las presuntas irregularidades administrativas y probable simulación de servicios profesionales en la restauración de una pieza de la colección del Museo Nacional de Antropología, de acuerdo con un documento del cual La Razón tiene una copia.

Dicha denuncia ya fue notificada al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual le informó que hará de su “conocimiento la determinación que esta Autoridad Administrativa emita”.

El Dato: La pieza que restauró formó parte La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que estuvo en la Casa de México en España, entre 2025 y 2026.

En entrevista con este diario, la restauradora, quien desde hace casi 20 años trabaja como empleada externa, explica que se trata de la pieza Jaina 74, que provenía de una muestra en Madrid, España, y estaba rota. La rehabilitó de manera extraordinaria cuando trabajaba para el proyecto de piezas arqueológicas destinadas a la exposición internacional en Shanghái, China, y no recibió ningún pago adicional. Sin embargo, tiempo después, le informaron de manera, extraoficial, que presuntamente se cobró el seguro de la figura y se expidió una factura de pago a nombre de otra especialista, cuyo nombre se reserva.

TE RECOMENDAMOS: Subasta enfrenta reclamos Piden acreditar propiedad de obra de Frida

“Por información que me ha sido proporcionada verbalmente, tuve conocimiento de que el procedimiento relacionado con el cobro del seguro de la pieza Jaina 74 se encontraría considerablemente avanzado y que la factura correspondiente a los servicios de restauración habría sido presentada a nombre de otra persona, quien también se desempeña en el ámbito de la restauración”, narra en la relatoría de hechos de la denuncia.

La pieza rehabilitada por la especialista que presentó la denuncia ı Foto: Sandra Damaris Aguilar Jiménez

“Esto me lo dijo personal administrativo del Museo de Antropología. No puedo inculparla, porque al final del día, aunque sepa el nombre, no sé si ella sabe o le explicaron que está entregando una factura para poder cobrar un dinero por un trabajo que no hizo. Es muy lamentable. Esa situación no es aislada”, asegura.

Por lo anterior, considera “indispensable que las autoridades investiguen la identidad de quien aparece como proveedor del servicio, el concepto facturado, la fecha de emisión, el monto, la persona que recibió el pago y, quién ejecutó materialmente los trabajos que se pretenden acreditar ante la aseguradora”.

Indica en la relatoría de hechos que, de confirmarse que “una persona distinta aparece como responsable de la prestación del servicio, o que se presentaron documentos que atribuyen falsamente a un tercero la ejecución de los trabajos, podría existir una simulación de servicios profesionales y una posible obtención indebida de recursos económicos”.

Sandra Damaris Aguilar Jiménez señala que trabajó la pieza en las instalaciones de la Bodega de Arqueología del Museo Nacional de Antropología en el mes de abril de ese año “por solicitud del restaurador perito, Sergio González García”, quien le comentó que “debido a las deficiencias en el dictamen, no se había podido integrar adecuadamente la documentación necesaria para hacer efectivo el seguro”.

La figura Jaina 74 con los daños que presentaba al llegar de vuelta de Madrid ı Foto: Sandra Damaris Aguilar Jiménez

Su periodo de contratación culminó el 30 de abril, y cuando volvió a prestar servicios profesionales en el museo, del 3 de agosto al 30 de octubre, personal de la Bodega de Arqueología le notificó que una compañía aseguradora acudió al recinto para corroborar la restauración de la figura prehispánica.

La pieza estaba rota de la cabeza y tenía un faltante en el pie. “Restauré, hice la reintegración, pegué la cabecita y resané; también puse color al resane”, cuenta.

Pide a las autoridades investigar posibles delitos, entre estos, “fraude en el procedimiento de reclamación del seguro, falsificación o utilización de documentos con información falsa, peculado y desvío de recursos, abuso de funciones y actuación indebida de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades y simulación de servicios profesionales”.