COMO PARTE de SERSUR África, Mélanie Demers y Angélique Willkie exploran la ambigüedad y la paradoja, lo noble y lo vulgar y la gracia y la brutalidad en Confession Publique.

Se trata de un solo en el que las anécdotas se transforman en secretos dolorosos y el cuerpo revela más que las palabras. Se presenta este viernes a las 20:00 horas, el sábado a las 19:00 y el domingo a las 18:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias del CCU de la UNAM.

Este fin de semana, pero en el Salón de la Danza, estará Titre provisoire, en la que Johana Maledon profundiza en el espacio entre identidad, percepción y representación a través de un cuerpo y una pantalla led que dialogan, se confrontan y se resisten a ser definidos.

El viernes será a las 19:00 horas y el sábado y domingo a las 12:30.