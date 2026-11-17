Luego de que el Colectivo en Defensa de la Colección Gelman exigió a las autoridades mexicanas su intervención para frenar la subasta de Christie’s, en Nueva York, Estados Unidos, de la obra Congreso de los pueblos por la paz, de Frida Kahlo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de su área jurídica, solicitó a la casa de pujas que entregue la documentación que acredite la procedencia y propiedad de dicha pieza, informó la dependencia ayer en una tarjeta informativa.

El organismo dirigido por Alejandra de la Paz detalló que el óleo había salido del país tres décadas antes del decreto en el que se declaró monumento artístico la obra de la pintora.

“De acuerdo con investigaciones del historiador del arte Luis-Martín Lozano, Frida Kahlo pintó Congreso de los pueblos por la paz y lo exhibió en la Galería de Arte Contemporáneo, consignado como ‘propiedad del Congreso por la Paz’.

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“La crítica de arte Raquel Tibol también se refirió a esta pieza y señaló que Frida envió la pintura con Rivera cuando éste asistió al Congreso de los Pueblos por la Paz en Austria. El viaje a Viena también lo consignó en sus memorias Emma Hurtado, la última esposa del maestro”, explicó el INBAL.

Sin embargo, el año pasado, la exdirectora de los museos Diego Rivera y Frida Kahlo, Hilda Trujillo, denunció que dicho lienzo formaba parte del acervo de la Casa Azul y que estaba incluido en el listado catalogado por Diego Rivera con el número A.F.18. Ayer el Colectivo en Defensa de la Colección Gelman compartió en redes sociales algunas imágenes de dicho inventario en el que aparece en el listado la obra que hoy saldrá a subasta por un costo de entre dos millones y tres millones y medio de dólares.

“Congreso de los pueblos por la paz, pintado en apoyo de los ‘partidarios de la paz’, es un testimonio del animismo político y creativo que Kahlo mantuvo durante la última etapa de su carrera”, destaca Christie’s en el catálogo de la puja Venta nocturna del siglo XX.

De acuerdo con la página de Christie’s, la procedencia de la obra de Frida Kahlo es la Galería Ramis Barquet, de Nueva York, Estados Unidos, la cual la obtuvo de una colección privada en una subasta de Sotheby’s, el pasado 29 de junio de 2020. Hasta el cierre de esta edición, la pieza seguía considerada en la puja.