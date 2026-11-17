La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el director general del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís, inauguraron este martes la rehabilitación integral del camino ramal a Javier Rojo Gómez, obra realizada con una inversión federal de 101.4 millones de pesos que beneficia a más de 27 mil 167 habitantes de la ribera del Río Hondo, en el municipio de Othón P. Blanco.

El proyecto vial responde a una demanda del sur de la entidad, fortaleciendo la movilidad terrestre, la actividad agrícola y el traslado seguro de estudiantes y productores de la zona cañera hacia el Ingenio.

Durante el acto inaugural en la localidad de Javier Rojo Gómez, la mandataria estatal destacó que la concreción de esta infraestructura es resultado de las gestiones realizadas desde 2022 ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y en coordinación con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

“Desde el inicio de esta nueva administración, encabezada por la primera mujer gobernadora, inicié gestiones ante la Presidenta Claudia Sheinbaum, señalando la importancia del ramal para las y los estudiantes de bachilleres, para la zona cañera pues la llegada al Ingenio, de aquellos que vienen de Rojo Gómez, Ucum, Sabidos, de todos los que vienen de las zonas aledañas”, explicó Mara Lezama antes de dar el banderazo de apertura.

🛣️ ¡Hacemos justicia social a las familias de la ribera del Río Hondo! Inauguramos la rehabilitación integral del camino ramal a Javier Rojo Gómez, una obra que durante muchos años esperaron nuestras comunidades y que beneficia a más de 27 mil personas, saldando una deuda… pic.twitter.com/xF81hT4kYe — Mara Lezama (@MaraLezama) November 17, 2026

Por su parte, el director general del Centro SICT Quintana Roo, Guido Mendiburu Solís, detalló que los trabajos consistieron en la transformación integral de 4.6 kilómetros de longitud en el ramal a Javier Rojo Gómez, ejecutados con recursos federales canalizados a través de la dependencia a su cargo.

Las especificaciones técnicas de la obra incluyeron la ampliación de la vialidad a cuatro carriles de 3.5 metros de ancho cada uno —dos por sentido—, además de la construcción de un camellón central de 1.30 metros, guarniciones, banquetas y la instalación de nueva señalización vial.

Con la modernización de este tramo carretero en Othón P. Blanco, se garantiza un impacto directo para los más de 27 mil 167 habitantes de la región, así como para más de 300 estudiantes, docentes y personal administrativo del Colegio de Bachilleres plantel Río Hondo, junto con productores cañeros, comerciantes, visitantes y población en general.

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JVR