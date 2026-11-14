Actividad turística

Quintana Roo restablece gradualmente operaciones aéreas tras afectaciones en EU

Aeropuertos de Quintana Roo tienen programadas 553 operaciones para este 14 de noviembre, luego de las afectaciones en el tráfico aéreo en Estados Unidos

Operaciones aéreas en Quintana Roo se restablecen gradualmente, el 14 de noviembre de 2026.
Operaciones aéreas en Quintana Roo se restablecen gradualmente, el 14 de noviembre de 2026. Foto: Especial
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La Razón Online

Las operaciones aéreas en Quintana Roo comenzaron a restablecerse “gradualmente” este sábado luego de las afectaciones en el tráfico aéreo de Estados Unidos, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Para este sábado, los distintos aeropuertos de Quintana Roo tienen programadas 553 operaciones aéreas, aunque la mandataria estatal advirtió que algunas aerolíneas aún realizan ajustes en sus itinerarios.

“Tras las afectaciones registradas ayer en el tráfico aéreo de Estados Unidos, las operaciones se están restableciendo gradualmente”, señaló.

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Operaciones aéreas en Quintana Roo se restablecen gradualmente, el 14 de noviembre de 2026.
Operaciones aéreas en Quintana Roo se restablecen gradualmente, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: Especial

En tanto, los equipos de Guest Assist permanecen desplegados en las terminales aéreas para brindar orientación, acompañamiento y atención directa a los turistas que requieren asistencia.

“Hoy tenemos programadas 553 operaciones aéreas en los aeropuertos de Quintana Roo, reflejo de la importante conectividad de nuestros destinos y de la actividad turística con la que nos preparamos para recibir esta gran temporada en el Caribe Mexicano”, destacó Lezama Espinosa.

La gobernadora recomendó a usuarios mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas para confirmar el estatus de sus vuelos

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cehr

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