Kavak inaugura su primera sede en Mérida, Yucatán; planea abrir una tercera en 2027

Al centro, el secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Ermilo Barrera Novelo, durante la inauguración de la sede de Kavak en Mérida, el 14 de noviembre de 2026.

Kavak eligió a Yucatán como punto de partida para su expansión en el sureste de México y, tras meses de gestiones con el gobierno del estado, inauguró su sede Campestre en la calle 60 de Mérida.

El gobernador Joaquín Díaz Mena se reunió el pasado 28 de mayo con directivos de Kavak para impulsar la llegada de la empresa, que durante su primer año de operaciones en el estado prevé invertir 77.5 millones de pesos y generar 15 empleos directos y 45 indirectos.

Fundada en México en 2016, Kavak se convirtió en el primer unicornio mexicano en 2020, cuando su valuación superó los mil millones de dólares. Para crecer en Yucatán, la compañía se alió con Hertz México y su división de vehículos seminuevos, CarShop, lo que abre oportunidades para proveedores y personal especializado de la región.

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Inauguración de sede de Kavak en Mérida, Yucatán, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

El secretario de Economía y Trabajo, Ermilo Barrera Novelo, afirmó que esa colaboración refleja el tipo de inversión que busca atraer el estado: proyectos que ofrezcan empleos bien remunerados y den a las empresas yucatecas la oportunidad de participar como socias o proveedoras.

“La llegada del primer unicornio mexicano al estado de Yucatán viene como nos gusta: viene a la yucateca, viene haciendo equipo con las empresas orgullosamente yucatecas” Ermilo Barrera Novelo, secretario de Economía y Trabajo de Yucatán



Barrera Novelo explicó que la ampliación del Puerto de Altura de Progreso y el Tren Maya de carga buscan mejorar las condiciones para invertir en Yucatán. A estas obras se suma el compromiso del gobierno estatal brindar seguridad, certeza jurídica y acompañamiento a las empresas que se instalen en la entidad.

Para las familias, la alianza entre Kavak y Hertz México amplía las opciones para comprar, vender o financiar un vehículo seminuevo, con servicios de inspección, garantía y atención posventa.

El secretario de Economía y Trabajo de Yucatán, Ermilo Barrera Novelo, durante la inauguración de la sede de Kavak en Mérida, el 14 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Por su parte, el vicepresidente de Expansión de Kavak, Elio Requena, explicó que, durante los primeros meses de operación de la sede Campestre, seis de cada diez clientes recurrieron al crédito para comprar su auto.

“Para muchas familias, el auto no es un lujo; es una forma de llegar al trabajo, de llevar a los hijos a la escuela o de sacar adelante un negocio”, expresó.

Requena informó que Kavak ya cuenta con dos sedes en Mérida y planea abrir una tercera a principios de 2027. La empresa tomará como referencia el trabajo que desarrolla en la capital yucateca para llevar este modelo de colaboración a otras partes del país.

Conforme consolide su operación en Yucatán, la compañía también contempla instalar un centro de reacondicionamiento vehicular. De concretarse, el proyecto ofrecería empleos especializados y abriría oportunidades de contratación para talleres y proveedores locales.

A la inauguración también asistieron el presidente de Grupo Avasa, Mario Cervera; el director general de Hertz México, Marco Antonio Andueza, y la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.

cehr