Inhabilitan en Jalisco laboratorios e invernaderos de marihuana ligados al ‘Tío Lako’

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), inhabilitaron dos centros de producción de drogas sintéticas y aseguraron dos invernaderos de marihuana en el municipio de Degollado, Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las instalaciones presuntamente eran operadas por un grupo delictivo encabezado por Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo se realizó el 13 de noviembre, en cumplimiento de una Orden Técnica de Investigación, con la participación de personal de la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal.

En el marco de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, el 13 de noviembre de 2026, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR,… pic.twitter.com/ASwI06skhM — @Defensamx (@Defensamx1) November 14, 2026

¿Qué aseguraron en los laboratorios de Jalisco?

Durante la intervención, las autoridades localizaron dos centros utilizados para la producción de metanfetamina, así como para el procesamiento y extracción de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC), componentes de la planta de marihuana.

También fueron asegurados dos invernaderos: uno con una superficie aproximada de 3 mil 250 metros cuadrados y otro de 8 mil 400 metros cuadrados, además de armamento y cartuchos de distintos calibres.

Según la Defensa, los inmuebles contaban con maquinaria especializada para la elaboración de drogas sintéticas y la extracción de CBD y THC de alta pureza.

La dependencia estimó que, de haber continuado con la producción, las instalaciones habrían representado una afectación económica de 17 millones de pesos mensuales para las organizaciones delictivas. A esto se suman cinco millones de pesos correspondientes a la infraestructura instalada.

Destruyen 38 plantíos de amapola y marihuana en cuatro estados

En otra acción realizada el 13 de noviembre, personal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos localizó y destruyó 38 plantíos de enervantes en Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.

De acuerdo con el reporte de la Defensa, los reconocimientos terrestres y aéreos permitieron ubicar 20 sembradíos de amapola, con una superficie conjunta de 3.46 hectáreas, y 18 plantíos de marihuana, que abarcaban 0.83 hectáreas.

Los cultivos fueron destruidos mediante incineración y fumigación aérea. La dependencia estimó que estas acciones representaron una afectación económica superior a seis millones de pesos para la delincuencia organizada.

El 13 de noviembre de 2026, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos localizó y destruyó un total de 38 plantíos de enervantes en una superficie de 4.9 hectáreas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Durango y Sinaloa.



Estas operaciones se llevaron a cabo mediante… pic.twitter.com/1uWyWAfZ3z — @Defensamx (@Defensamx1) November 14, 2026

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MSL