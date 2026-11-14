Horacio Duarte encabeza Mesa de Paz en Edomex; bloquean pago de 5.4 mdp a extorsionadores

Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los resultados contra la extorsión en territorio mexiquense durante la Mesa de Paz.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, encabezó la Mesa de Paz en la que se informó que del 5 al 11 de noviembre la policía estatal evitó que la ciudadanía pagara 5.4 millones de pesos a la delincuencia en intentos de extorsión.

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, encabezó la sesión 215 de la Mesa de Paz en el Estado de México. ı Foto: Gobierno Edomex

Las autoridades mantienen la coordinación para atender estos casos y proteger el patrimonio de las familias mexiquenses.

Por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, encabezó la sesión 215 de la Mesa de Paz, en la que participan autoridades de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.

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Durante la sesión 215 de la Mesa de Paz, el Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a denunciar la extorsión de manera anónima al 089. ı Foto: Gobierno Edomex

El Gobierno del Estado de México reitera el llamado a denunciar de forma anónima cualquier intento de extorsión a través del 089 que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

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