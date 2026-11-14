Señalan nexos de exfiscal con el crimen

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo —quien huyó hacia Estados Unidos— también es señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de haber colaborado con la CIA para que operara en territorio mexicano.

La mandataria confirmó en conferencia que el Gabinete de Seguridad está enterado de la situación de Zuany, por lo que pidió que se diera a conocer la información con la que se cuenta hasta este momento. Además, cuestionó que a pesar de los señalamientos por supuestos nexos con la delincuencia, después entabló acercamientos con las agencias estadounidenses.

“Pediría yo al Gabinete de Seguridad que diera toda la información sobre esta persona y en este momento en dónde se encuentra. Es muy relevante cómo es que esta persona, vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada —lo puedo decir—, después se acerca a las agencias de Estados Unidos. Entonces, sí vale mucho la pena conocer este caso, por la relación bilateral y de respeto a nuestra soberanía”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Aseguran arsenal Caen integrantes de Los Ciclones del Cártel del Golfo en Matamoros tras agresión armada

Descartó que esta situación vaya a provocar un roce con el gobierno de Donald Trump, ya que se mantiene el diálogo con esa administración. Con relación al procesamiento del exfiscal César Jáuregui, señalado por permitir la injerencia de agentes de la CIA en territorio mexicano, subrayó que la reforma que aplicó al artículo 40 constitucional, para rechazar y penar el intervencionismo, fue clave para la acusación que se le fincó.

Hizo hincapié en que esto es conocido por EU, al igual que la postura del Gobierno de México respecto a que cualquier ente extranjero con actividades de seguridad en el país debe de apegarse a lo que ordena la Ley de Seguridad Nacional.