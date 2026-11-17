Vinculado a proceso Ricardo Alejandro “N” por su presunta participación en el homicidio del regidor de Cuernavaca, Morelos, Gabriel Rivas Ríos.

Por el presunto delito de homicidio calificado, este martes fue vinculado a proceso Ricardo Alejandro “N”, señalado como probable autor material del asesinato del activista y regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El crimen ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando el funcionario municipal circulaba en su vehículo sobre la calle Del Ejido, en la colonia Ejidos de Acapantzingo, ubicada en los límites de Cuernavaca y Jiutepec, donde fue interceptado por sujetos armados bordo de motocicletas que dispararon en su contra.

Entonces, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que llevaba a cabo “las diligencias correspondientes” para esclarecer el homicidio, mientras que la Fiscalía aseguró que agotaría “todas las líneas de investigación” para deslindar responsabilidades.

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El regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Gabriel Rivas Ríos. ı Foto: cuernavaca.gob.mx

El 11 de noviembre, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó la aprehensión de Ricardo Alejandro “N”, a quien identificó como probable responsable material del homicidio de Rivas Ríos.

“El trabajo no termina aquí. Las investigaciones continúan hasta deslindar responsabilidades de la autoría material e intelectual en este homicidio”, sostuvo entonces en un mensaje en video.

Un día después, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Hafuch, precisó que el sospechoso fue detenido en el municipio de Xochitepec, Morelos, como resultado de la coordinación entre autoridades estatales y federales.

“Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune”, advirtió García Harfuch.

Resultado de los trabajos de investigación realizados por @SSPCMexico y @Fiscalia_Mor con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó en Xochitepec, Morelos, una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como responsable material del homicidio de Gabriel… pic.twitter.com/vwu4xTJ8v8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 12, 2026

Posteriormente, Ricardo Alejandro “N” fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, donde permaneció recluido hasta la audiencia de este 17 de noviembre.

Durante la comparecencia, celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, una jueza determinó vincular a proceso al imputado y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva; además, otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Regidor Gabriel Rivas Ríos, activista por La Cazahuetera

Gabriel Rivas Ríos era uno de los principales opositores a la construcción del proyecto inmobiliario Altoverde en el predio conocido como La Cazahuatera, considerado “uno de los últimos pulmones verdes” de Cuernavaca.

Precisamente, el pasado 30 de octubre, el regidor encabezó una protesta en contra la edificación de 6 torres residenciales desarrolladas por la empresa Portenta.

Al respecto, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció la expropiación del predio La Cazahuatera, como lo había solicitado el finado regidor a fin de “preservar este espacio natural de Cuernavaca y garantizar su conservación como área verde”.

LA CAZAHUATERA es uno de los últimos pulmones verdes de Cuernavaca, con vegetación caducifolia; tiene 5 hectáreas y alberga unos mil 600 árboles, predominantemente cazahuates. ı Foto: Especial

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cehr