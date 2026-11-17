Por el presunto delito de homicidio calificado, este martes fue vinculado a proceso Ricardo Alejandro “N”, señalado como probable autor material del asesinato del activista y regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.
El crimen ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando el funcionario municipal circulaba en su vehículo sobre la calle Del Ejido, en la colonia Ejidos de Acapantzingo, ubicada en los límites de Cuernavaca y Jiutepec, donde fue interceptado por sujetos armados bordo de motocicletas que dispararon en su contra.
Entonces, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que llevaba a cabo “las diligencias correspondientes” para esclarecer el homicidio, mientras que la Fiscalía aseguró que agotaría “todas las líneas de investigación” para deslindar responsabilidades.
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El 11 de noviembre, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó la aprehensión de Ricardo Alejandro “N”, a quien identificó como probable responsable material del homicidio de Rivas Ríos.
“El trabajo no termina aquí. Las investigaciones continúan hasta deslindar responsabilidades de la autoría material e intelectual en este homicidio”, sostuvo entonces en un mensaje en video.
Un día después, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Hafuch, precisó que el sospechoso fue detenido en el municipio de Xochitepec, Morelos, como resultado de la coordinación entre autoridades estatales y federales.
“Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales, para que este crimen no quede impune”, advirtió García Harfuch.
Posteriormente, Ricardo Alejandro “N” fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, ubicado en Xochitepec, donde permaneció recluido hasta la audiencia de este 17 de noviembre.
Durante la comparecencia, celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, una jueza determinó vincular a proceso al imputado y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva; además, otorgó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Regidor Gabriel Rivas Ríos, activista por La Cazahuetera
Gabriel Rivas Ríos era uno de los principales opositores a la construcción del proyecto inmobiliario Altoverde en el predio conocido como La Cazahuatera, considerado “uno de los últimos pulmones verdes” de Cuernavaca.
Precisamente, el pasado 30 de octubre, el regidor encabezó una protesta en contra la edificación de 6 torres residenciales desarrolladas por la empresa Portenta.
Al respecto, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció la expropiación del predio La Cazahuatera, como lo había solicitado el finado regidor a fin de “preservar este espacio natural de Cuernavaca y garantizar su conservación como área verde”.
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cehr