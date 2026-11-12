Exfiscal que permitió operaciones de la CIA en Chihuahua huye a EU y está bajo protección, revela NYT.

El exfiscal mexicano, Guillermo Zuany Portillo, sobre quien pesa una orden de aprehensión por permitir que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operaran en Chihuahua, huyó a Estados Unidos y se encuentra bajo la protección del gobierno estadounidense, informó The New York Times.

Una investigación periodística publicada por dicho medio reveló que Zuany Portillo facilitó las actividades de elementos de la CIA en territorio chihuahuense durante más de seis meses del año 2025.

De acuerdo con los reportes, los agentes estadounidenses entrenaron a fuerzas locales, aportaron experiencia táctica sobre el terreno y acompañaron a unidades policiales en misiones contra los cárteles.

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La operación encubierta quedó al descubierto en abril pasado tras un accidente automovilístico en el que murieron dos agentes de la agencia estadounidense.

Dicho percance desató un escándalo nacional y provocó la renuncia de Zuany. Aunque las indagatorias concluyeron que el choque fue un accidente, las autoridades mexicanas giraron órdenes de arresto por su colaboración ilegal con la agencia extranjera.

La policía de Chihuahua detuvo recientemente al antiguo jefe de Zuany, el exfiscal general del estado, César Jáuregui, bajo cargos de traición a la patria. ı Foto: Especial.

Ante los señalamientos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su indignación por la incursión extranjera, negando haber tenido conocimiento de estas actividades.

El miércoles, en su conferencia mañanera, la mandataria federal reiteró que se trata de una violación a la soberanía nacional y exigió profundizar en las indagatorias oficiales sobre el exfuncionario.

“Vale la pena averiguar quién es esta persona y cómo colaboró con una de las agencias estadounidenses”, dijo la mandataria respecto a Guillermo Zuany.

Guillermo Zuany huyó a EU tras captura de exfiscal

Por estos mismos hechos, la policía de Chihuahua detuvo recientemente al antiguo jefe de Zuany, el exfiscal general del estado, César Jáuregui, bajo cargos de traición a la patria.

Jáuregui permanece recluido en una prisión de máxima seguridad acusado de avalar el ingreso de inteligencia extranjera a la entidad.

Tras esta captura, Zuany escapó hacia territorio estadounidense para evadir la justicia, desconociéndose su paradero exacto hasta el jueves.

IMAGEN del personal que participó en el operativo en El Pinal, Chihuahua, donde fue asegurado un narcolaboratorio el pasado 18 de abril ı Foto: Especial

Asimismo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en conferencia diaria que el gobierno federal emitió una orden de arresto contra Zuany en respuesta a la publicación de The Times.

Por su parte, la oficina de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reconoció en un comunicado que las acusaciones contra ambos exfuncionarios representan “una falta grave” y aseguró que “ella ha asumido la responsabilidad de corregir los controles institucionales que lo hicieron posible”.

Respecto al estatus migratorio de Zuany, personas familiarizadas con el caso señalaron que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado su visa a finales del año pasado tras acusarlo de vínculos con cárteles en Chihuahua, según una carta enviada por el gobierno mexicano al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

No obstante, la visa le fue restablecida luego de que facilitara la cooperación de la CIA con las fuerzas estatales, mientras el estado actual de la indagatoria del FBI en su contra permanece sin revelarse.

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JVR