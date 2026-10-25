César Jáuregui es vinculado a prisión por traición a la patria

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de traición a la patria por el ingreso de agentes de la CIA en una operación de abril pasado.

Un juez concedió un plazo de investigación complementaria de dos meses, periodo durante el cual deberá permanecer en la prisión del Altiplano, en el Estado de México.

La audiencia de vinculación a proceso culminó la madrugada del domingo 25 de octubre, luego de que los abogados de este exservidor público esgrimieran una serie de argumentos a fin de evitar este proceso.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR), César Jáuregui es acusado por su presunta participación en el hecho de traición a la patria.

La carpeta de investigación correspondiente señala una serie de entrevistas, documentales y otros elementos que refieren que el fiscal tenía conocimiento de la participación de agentes de la CIA en un operativo para el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua.

El Ministerio Público federal solicitó un plazo de investigación complementaria de dos meses, periodo que debería compurgar en la prisión del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La defensa del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, buscará impugnar la vinculación a proceso a la que fue sujeto su cliente este fin de semana, informó José Ramón Flores, integrante de su cuerpo legal.

Su abogado informó que por lo pronto analizan dos rutas. La primera de ellas es la impugnación; mientras que la segunda es un procedimiento abreviado, que ayudaría a reducir su condena en caso de ser encontrado culpable, ambos supuestos que contempla la ley.

“Nosotros analizamos el caso, estábamos convencidos de que no había pruebas para poder hacer una vinculación a proceso; entonces, ahorita con esta resolución vamos a impugnar por los medios legales y vamos a reflexionar el punto que hizo la propuesta de la fiscalía.

El margen de la punibilidad se establece de cinco a 40 años y, de acuerdo con el procedimiento abreviado, al máximo que se puede obtener de reducción es un tercio, entonces bajaría de tres a seis, más o menos”.

Esta misma semana, César Jáuregui fue vinculado a proceso por delitos vinculados con la administración de justicia y del fuero común en Chihuahua; mientras que la segunda averiguación que enfrenta, que es del fuero federal, es de traición a la patria.

La propia titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, indicó en entrevista que, de acuerdo con los dichos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se abrieron líneas de investigación que podrán relacionar al exfiscal con posibles actos de corrupción y una red de casinos que operaría supuestamente con prestanombres.

A pregunta expresa sobre si había procesos abiertos al respecto, el defensor informó que hasta este momento no se tiene conocimiento de los mismos.

“No nos ha notificado nada, entonces en su momento, si llegara a notificar algo, obviamente ustedes van a tener la noticia de primera mano y nosotros tendremos que abocarnos a la solución del caso”.

🚨#ÚLTIMAHORA | César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por presunta traición a la patria, por el ingreso de agentes de la CIA. Permanecerá en el penal del Altiplano durante la investigación complementaria.https://t.co/sEpvbXl6S8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2026

Te puede interesar:

- Llueven críticas de partidos y consejeros a Taddei... ella acusa ataque a todo el INE

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR