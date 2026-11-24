Elementos del Ejército Mexicano decomisaron más de 1.8 kilogramos de fentanilo y 10 pastillas de la misma sustancia en Culiacán, Sinaloa, en el primer aseguramiento que reportan las autoridades federales desde que el Gabinete de Seguridad inició esta mañana una nueva etapa de reforzamiento en la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el narcótico tiene vínculos con “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel del Pacífico.

El volumen de fentanilo incautado figura entre los mayores aseguramientos individuales documentados en Sinaloa durante los últimos seis meses, aunque representa menos de una tercera parte de los seis kilogramos que las fuerzas federales decomisaron el 22 de octubre en Culiacán y está lejos de los 24 kilos que retiraron de circulación a finales de mayo en el municipio de Salvador Alvarado.

En Culiacán, Sinaloa, como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad, elementos de @Defensamx1 aseguraron 10 pastillas y más de 1.8 kilos de fentanilo, vinculados a la facción “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.



En la presente administración, el Ejército Mexicano ha… pic.twitter.com/LGZp0oIEPR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 25, 2026

Refuerzan seguridad en Sinaloa con entrega de 104 patrullas

Como parte de las acciones para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones locales, este martes los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina participaron en la entrega de 104 vehículos a la Policía Estatal de Sinaloa y a la Municipal de Culiacán.

Durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las fuerzas armadas han incautado más de 5.6 millones de pastillas de fentanilo y 923 kilogramos de dicho opioide en territorio nacional.

Autoridades federales detallaron que este tipo de operaciones “debilitan las capacidades de las organizaciones delictivas y evitan que estas sustancias lleguen a las calles”.

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MSL