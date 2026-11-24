El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, durante su comparecencia ante el Senado de la República, el 24 de noviembre de 2026.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, atribuyó al uso excesivo de teléfonos celulares, redes sociales e inteligencia artificial parte de las dificultades de aprendizaje de los estudiantes mexicanos que se reflejan en la prueba internacional PISA.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado de la República, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, reconoció que los adolescentes tienen problemas de comprensión lectora, sobre todo con textos largos y complejos, situación que relacionó con el consumo de contenidos digitales breves y de rápida consulta.

“¿Qué está provocando en estos niños que les cueste mucho trabajo la lectura de comprensión, el ir a textos más largos y más complejos?”, planteó.

Afirmó que, según PISA, quienes recurren más a la inteligencia artificial o dedican más tiempo de entretenimiento a redes sociales y celular tienen menor desempeño. Añadió que los países que se adelantaron en incorporar tecnología en las aulas “vienen de regreso”. Aclaró que “no es que le echemos la culpa al celular”, pero defendió poner límites a su uso en las escuelas.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, durante su comparecencia ante el Senado de la República, el 24 de noviembre de 2026. ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

PAN y PRI cuestionan responsabilidad de la SEP

Senadoras del PAN y del PRI le reprocharon no asumir responsabilidades. Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, acusó que fueron los gobiernos de Morena los que eliminaron las Escuelas de Tiempo Completo y Mejoredu, y desaparecieron instancias de evaluación. “El celular no eliminó las escuelas de tiempo completo. El celular no desapareció Mejoredu. Eso, señor secretario, lo hicieron ustedes”, reclamó.

Señaló que unos 27 mil planteles perdieron ese programa, que beneficiaba a más de un millón de niños, y acusó a la SEP de no publicar datos actualizados sobre abandono escolar.

Citó un rezago educativo de 24.2 millones de mexicanos y cuestionó que se invierta cerca de 4 por ciento del PIB en educación, frente al 8 por ciento que marca la ley. También dudó de la transparencia de La Escuela es Nuestra, por observaciones de la ASF, y preguntó a Mario Delgado, exdirigente de Morena, si seguirá en tareas electorales rumbo a 2027.

La senador Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, pidió explicar qué estrategias aplicará la SEP en matemáticas, lectura y ciencias, pues sólo 30 por ciento de los jóvenes de 15 años alcanza competencias básicas en matemáticas y alrededor de 50 por ciento en lectura y ciencias. Pidió transparentar el gasto de La Escuela es Nuestra, reforzar el financiamiento de universidades públicas y atender la salud mental estudiantil.

Delgado Carrillo defendió a los docentes, a quienes los alumnos ven como figuras cercanas, y dijo que los estudiantes mexicanos superan el promedio de la OCDE en curiosidad. Defendió la Nueva Escuela Mexicana, basada en proyectos y trabajo colectivo, y sostuvo que el reto es desarrollar la capacidad de formular preguntas y comprender la realidad.

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cehr