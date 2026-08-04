¿Quién es Isabel Peralta, la activista que hizo saludo nazi? | VIDEO

El 31 de julio un grupo de activistas de ultraderecha realizaron una manifestación frente a la Embajada de Marruecos española a causa de la crisis migratoria Ceuta que atraviesa España desde hace unos días, y una de las integrantes desató fuertes críticas por su discurso.

Isabel Peralta se encontraba entre el grupo de manifestantes, y durante su discurso aseguró que las personas de Marruecos que están llegando a España no eran migrantes, pues aseguró que se trataba de “una invasión”.

“En mayo de 2021 20 mil inmigrantes asaltaron la frontera ceutil. Simplemente nos manifestamos para decir que esto estaba siendo una invasión, y la policía prefirió denunciar, abrir atestados e investigaciones contra varios de los asistentes y participantes” aseguró Peralta.

Mientras continuaba con su discruso en el que dijo a las autoridades que deberían preparar “la siguiente sentencia”, rompía la notificación y era ovacionada por quienes se encontraban en el lugar; Isabel Peralta realizó un saludo nazi.

🔴Isabel Peralta hoy frente a la embajada de Marruecos en Madrid pic.twitter.com/6EK2LZaLz6 — Núcleo Nacional (@NucleoNEsp) July 31, 2026

Sobre sus declaraciones, Isabel Peralta compartió que en 2025 recibió una condena de 1 año por dar un discurso similar al de este año, y que tras recibir la ratificación de la sentencia decidió acudir a la Embajada de Marruecos como acto de protesta.

Sostuvo que las personas de Marruecos representan “el mayor porcentaje delictivo” en España, pues aseguró que en los países europeos donde se afincan, los marroquíes representan un grave problema de seguridad.

Aclaración de los hechos ante la embajada de Marruecos tras el asalto a la frontera ceutí pic.twitter.com/B0jKW1Gey0 — isabel Peralta (@_ysabel_peralta) August 4, 2026

¿Quién es Isabel Peralta?

María Isabel Medina Peralta es una activista neofascista española de 24 años de edad, que se hizo conocida en 2021 por un discurso emitido en contra de las personas judías.

En 2021 Isabel Peralta pronunció un discurso durante el homenajeando a la División Azul, los voluntarios españoles que participaron en la invasión nazi de la Unión Soviética entre 1941 y 1943.

“Es nuestra suprema obligación luchar por España, luchar por Europa, ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío. Porque nada más certero que esta afirmación, el judío es el culpable y la División Azul luchó por ello” dijo Isabel Medina.

Asimismo, en 2021 protagonizó una movilización en la Embajada de Marruecos ubicada en Madrid, en la que emitió consignas como “muerte al invasor” y “no es inmigración, es una invasión”.

Debido a esto, en 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una condena de un año de prisión por provocación a la discriminación y al odio, misma que fue ratificada en 2026.

La activista había sido invitada a un curso en Düsseldorf del partido de extrema drecha Third Way; sin embargo, fue detenida en el aeropuerto de Frankfut y deportada de Alemania en marzo del 2022.

Esto debido a que Isabel Peralta portaba una bandera nazi y el libro Mein Kampf (Mi Lucha) escrito por Adolf Hitler, por lo que además le prohibieron la entrada a Alemania de por vida desde el 2023.

Luego de haber formado parte de la organización juvenil neofascista y neonazi española Bastión Frontal, actualmente Isabel Medina forma parte de Núcleo Nacional.

La organización precisa en su página oficial que buscan fortalecer las tradiciones y el legado cultural español con base en las ideologías del “fomento de la natalidad, proteger nuestra raza y cultura, preservar los valores y tradiciones cristianas, y la oposición a los medios difamatorios”.

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