Pablo Lemus reporta 5 detenidos tras incendio en Congreso de Jalisco; 300 personas provocaron disturbios en Guadalajara

Segunda protesta por el agua contaminada en Guadalajara, Jalisco, el 18 de octubre de 2026.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reportó la detención de cinco personas por su presunta participación en el incendio de uno de los accesos al Congreso del Estado durante los disturbios registrados este domingo después de la segunda protesta contra el suministro de agua contaminada en Guadalajara,

A través de la red social X, el mandatario estatal informó que las personas detenidas fueron interceptadas a bordo de una camioneta presuntamente robada, en la que las autoridades encontraron bidones de gasolina.

“Hasta el momento, la Policía continúa soportando los ataques del grupo de manifestantes violentos contra el Palacio de Gobierno, pero eso ya no forma parte de la manifestación pacífica”, escribió.

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Lemus Navarro afirmó que alrededor de 300 personas provocaron disturbios después de la manifestación, que más temprano inició con un connato de violencia por parte de “un grupo de porros violentos”.

No obstante, la protesta se desarrolló sin incidentes y el gobernador destacó que “la ciudadanía demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible”.

En ese sentido, sostuvo que su administración ajustó su estrategia para acompañar la manifestación, con el objetivo de proteger a las y los participantes, así como evitar confrontaciones como las ocurridas el pasado 11 de octubre.

“Esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos”, aseveró Lemus Navarro.

La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible.



Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló,… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026

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cehr