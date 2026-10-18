Incendian acceso al Congreso de Jalisco tras protesta por el agua en Guadalajara | VIDEO

Incendio de acceso a Congreso de Jalisco tras protesta por el agua en Guadalajara, el 18 de octubre de 2026.

Tras la segunda protesta contra el suministro de agua contaminada en Guadalajara, se registraron disturbios durante los que personas encapuchadas incendiaron uno de los accesos al Congreso del Estado de Jalisco.

Videos difundidos en redes sociales, captados al interior del recinto legislativo, muestran una puerta en llamas mientras elementos de la Policía Estatal retroceden al escuchar violentas detonaciones y llamaradas presuntamente provocadas por artefactos explosivos lanzados desde el exterior.

🔥 La Segunda Megamarcha por el Agua en Guadalajara, Jalisco, terminó con enfrentamientos y daños a edificios públicos y comercios, luego de que grupos de personas encapuchadas protagonizaran disturbios.



Durante los incidentes se reportó el lanzamiento de artefactos… pic.twitter.com/DOjCALKLET — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 18, 2026

Al mismo tiempo, presuntos infiltrados a la manifestación derribaron y prendieron fuego a una de las puertas del Palacio de Gobierno, al que previamente arrojaron distintos objetos, entre ellos piedras y petardos, desde la Plaza de Armas.

Además, la fachada del edificio de gobierno lució repleto de pintas y mensajes en contra del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien afirmó que alrededor de 300 personas provocaron estragos después de la manifestación, que describió como “un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía”.

En fotografías y videos compartidos en redes sociales es posible observar la destrucción de cámaras de seguridad, así como daños en ventanas que los encapuchados incendiaron en un intento por ingresar a la sede del poder ejecutivo de Jalisco.

Cuatro personas subidas al alfeizar de la fachada del Palacio de Gobierno ingresan cartones encendidos, a través de las ventanas rotas. pic.twitter.com/z90JW1mdLx — Jalisco Noticias (@notijaliscotv_) October 18, 2026

Gobernador reporta cinco detenidos tras ataque con explosivos al Congreso

Tras el ataque con explosivos al Congreso, el mandatario estatal informó que cinco personas fueron detenidas luego de ser interceptadas a bordo de una camioneta presuntamente robada, en la que las autoridades encontraron bidones de gasolina.

“Hasta el momento, la Policía continúa soportando los ataques del grupo de manifestantes violentos contra el Palacio de Gobierno, pero eso ya no forma parte de la manifestación pacífica”, apuntó a través de la red social X.

Previamente, el primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez, declaró a la prensa que alrededor de 30 personas con los rostros cubiertos arrojaron petardos al Palacio de Gobierno, e informó que al menos dos personas presuntamente involucradas habían sido detenidas.

“Tenemos el saldo, dos personas detenidas a cargo de la policía de Guadalajara”, informó, aunque reconoció que desconocía si se trataban de personas encapuchadas. “No sabemos todavía, la policía de Guadalajara se los llevó a los separos municipales para determinar su situación. Estaban presentes aquí en el centro de la ciudad, hubo gente que los señaló como parte de este grupo y por eso es que la policía los retiene para deslindar responsabilidades”, agregó.

#Jalisco

Derechos Humanos informó que fueron 30 personas encapuchadas en la marcha por agua limpia que aventaron entre 12 y 15 petardos y fueron dos detenidas.@CEDHJ @amnistiamexico @GobiernoJalisco@PabloLemusN @CANAL44TV pic.twitter.com/ijXT5GxQd7 — Elizabeth Ortiz (@LizOrtizTapia) October 18, 2026

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