Desde hace casi dos semanas, surgieron rumores sobre un supuesto romance entre José Eduardo Derbez y la DJ Mariana Bo, sin embargo, el actor decidió aclarar varios detalles sobre su vida amorosa en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, el hijo de Eugenio Derbez compartió un comunicado cargado de humor para dejar claro que actualmente no mantiene ninguna relación sentimental, descartando así su presunta relación con la DJ sinaloense.

José Eduardo Derbez descarta relación con Mariana Bo y asegura que está soltero: ‘No estoy estrenando romance’

José Eduardo Derbez compartió en Instagram un mensaje dirigido a “medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos, chismosos y público en general”, en el que desmintió las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Mariana Bo.

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🚨 JOSE EDUARDO DERBEZ CON NUEVA NOVIA? 🤯😱😱



A solo dos semanas de anunciar su separación de Paola Dalay, JOSÉ EDUARDO DERBEZ apareció con la DJ MARIANA BO en un campo de tiro, y las redes ya los ven como pareja.



Fue el sábado 14 de noviembre. Mariana subió a sus historias de… pic.twitter.com/czE658tvFN — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 17, 2026

Afirmó que sigue disfrutando de su etapa como soltero, luego de anunciar su ruptura con Paola Dalay, la madre de su hija, el pasado 1 de noviembre.

El actor aseguró “actualmente me encuentro soltero”. Además, recalcó que no tiene ninguna nueva relación y pidió no dar crédito a las especulaciones que circulan sobre su situación amorosa.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, escribió José Eduardo Derbez.

Además, respondió con humor a quienes interpretan cualquier aparición pública como una señal de un nuevo noviazgo. “Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente estaba hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme”, expresó.

En otra parte del mensaje, José Eduardo Derbez. aseguró que su “corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento”, aunque bromeó al añadir que “el hígado continúa trabajando con normalidad”, por lo que seguirá de fiesta.

Finalmente, agradeció la atención que recibe su vida sentimental y señaló que cualquier novedad la comunicará personalmente. “Por el momento, estoy disfrutando de mi soltería, mi libertad y el maravilloso privilegio de dormir atravesado en la cama”, concluyó.

Comunicado publicado por José Eduardo Derbez sobre su vida amorosa ı Foto: Captura de pantalla

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