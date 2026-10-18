¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Beto Batazo? Esta es su verdadera identidad

Beto Batazo llegó al escenario de ¿Quién es la máscara? y emocionó al público con su arrolladora personalidad.

En el primer programa cantó el tema “Este” de El Alfa, el personaje ofreció un show acompañado de sus bailarines que también tenían atuendos como de jugadores de beisbol.

Entre sus pistas están que le gusta el ánime y también que es un campeón de la disciplina o la profesión en la que se desempeña, porque en sus pistas señala que ganó el guante de oro.

Otras de sus pistas es que le gusta bailar, pues en una de las publicaciones de redes sociales de ¿Quién es la máscara? se lee lo siguiente: “Es un personaje que ama el beisbol y cada que celebra hace un baile con prietos y todo”.

Quién es Beto Batazo de ¿Quién es la máscara? 2026

El famoso detrás de Beto Batazo es Latin Lover, ya que es uno de los que se quitará la máscara en el capítulo 2 del programa.

Aunque su personaje era uno de los más prometedores de la temporada, su actuación en su primera aparición dejó un poco que desear porque el personaje tenía la cabeza como viendo para el piso todo el tiempo y si bien Latin Lover es conocido por ser un luchador profesional, también es famoso por su gran talento para el baile, ha participado en Solo para mujeres y ganó uno de los realities shows de baile más conocidos de la televisión “Bailando por un sueño”.

Sin embargo, detrás de la máscara sus pasos de baile eran muy limitados y no pudo explotar tanto su talento como normalmente lo hace. Así que no fue salvado no por el público ni por los investigadores y la simpática bola de beisbol tuvo que abandonar el programa.

Te puede interesar: