¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Octavia Ventosa? Esta es su verdadera identidad

Ella es Octavia Ventosa de ¿Quién es la máscara? 2026

Octavia Ventosa es uno de los personajes más glamurosos de ¿Quién es la máscara? 2026, llegó a imponer estilo con su extrovertida personalidad.

Entre sus pistas están que es una pulpita fresa que le gusta viajar y tener nuevas experiencias, además dijo que le gusta hacer videos, por lo que podría ser una creadora de contenido o una famosa con gran presencia en las redes sociales.

Octavia Ventosa interpretó en el primer programa el tema “Cada que” de la banda Belanova, si bien se nota que no es una cantante con gran experiencia vocal, logró dar un buen show que emocionó al público y a los investigadores.

Quién es Octavia Ventosa de ¿Quién es la máscara? 2026

De acuerdo con los fans, detrás de Octavia Ventosa de ¿Quién es la máscara? 2026 podría estar Bellakath, la mayoría de las apuestas apuntan a la cantante de reguetón mexicano.

Pero por otro lado, hay fans que señalan que podría ser Elaine Haro o hasta Valentina Buzzurro, otros nombres que suenan son Diana Reyes o Karime Pindter.

Sin embargo, los fans van a tener que esperar a los siguientes programas para destapar más pistas que lleven a deducir la identidad de esta famosa que está detrás de este tierno pulpito hecho de crochet.

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