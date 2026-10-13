La serie en formato vertical Vendí mi corazón y ellos perdieron la razón es un drama creado con Inteligencia Artificial en el que un joven renace sin sentimientos para tomar venganza de quienes lo traicionaron.

¿De qué trata Vendí mi corazón y ellos perdieron la razón?

Vendí mi corazón y ellos perdieron la razón sigue la historia de León Zamora, un joven que fue traicionado y asesinado por su familia, quienes prefirieron confiar en un joven que acababan de adoptar y que pensaron, era de corazón bondadoso, haciendo a un lado al protagonista.

Vendí mi corazón y ellos perdieron la razón, ¿Dónde ver el drama? ı Foto: Especial

Por ese motivo, León decidió olvidar los sentimientos por sus más cercanos y a cambio, vivir su segunda vida como una persona más calculadora, con un plan para cambiar su destino.

¿Dónde ver Vendí mi corazón y ellos perdieron la razón?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de DramaMin. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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