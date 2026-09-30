El Sistema de Romance me hizo el rey del apocalipsis, ¿Dónde ver el drama con IA?

La serie en formato vertical El Sistema de Romance me hizo el rey del apocalipsis es un drama realizado con Inteligencia Artificial donde el protagonista debe enfrentar una apocalipsis zombie donde solo puede ganar a través de un sistema de romance.

¿De qué trata El Sistema de Romance me hizo el rey del apocalipsis?

El Sistema de Romance me hizo el rey del apocalipsis sigue la historia de Ethan, quien entró al un apocalipsis zombie con mercenarios de diferentes países para determinar quién sería el más fuerte a través no solo de su habilidad, sino igual a sus sistemas.

El Sistema de Romance me hizo el rey del apocalipsis, ¿Dónde ver el drama con IA? ı Foto: Especial

El protagonista tiene el Sistema Romance, una función que no parece ser muy útil en esta situación; sin embargo, la sorpresa llega cuando su primer objetivo resulta ser Emily, una zombie de rango SSS.

Un apretón de manos le dio carne fresca, un primer beso le otorgó una vacuna y un vínculo desbloqueó un suero de evolución genética. Mientras otros solo mejoraban una habilidad, Ethan obtuvo todos los recursos y se convirtió en el rey del apocalipsis.

¿Dónde ver El Sistema de Romance me hizo el rey del apocalipsis?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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